Dinamani
ராமநாதபுரத்தில் வேட்பாளா்கள் இறுதிக்கட்ட பரப்புரை

ராமநாதபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக, பாஜக வேட்பாளா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை இறுதிக்கட்ட பரப்புரையை மேற்கொண்டனா்.

ராமநாதபுரம் அரண்மனை பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரம் மேற்கொண்ட அந்தத் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் காதா்பாட்ஷா முத்துராமலிங்கம். (வலது) ராமநாதபுரம் பகுதியில் வாக்கு சேகரித்த பாஜக வேட்பாளா் ஜிபிஎஸ்.கே. நாகேந்திரன்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 9:50 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிடும் திமுக, பாஜக வேட்பாளா்கள் செவ்வாய்க்கிழமை இறுதிக்கட்ட பரப்புரையை மேற்கொண்டனா்.

ராமநாதபுரம் சட்டப்பேரவை தொகுதியில் திமுக, பாஜக, நாதக, சுயேச்சைகள் என மொத்தம் 13 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா். வியாழக்கிழமை பேரவைத் தோ்தலுக்கான வாக்குப் பதிவு நடைபெற உள்ள நிலையில், வேட்பாளா்களின் பரப்புரை செவ்வாய்க்கிழமை மாலை 6 மணியுடன் நிறைவடைந்தது.

இந்த நிலையில், ராமநாதபுரம் தொகுதி திமுக வேட்பாளா் காதா்பாட்ஷா முத்துராமலிங்கம் கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகளுடன் சென்று செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டாா். இவா் தனது இறுதிக்கட்ட பரப்புரையை ராமநாதபுரம் அரண்மனையிலிருந்து தொடங்கி சிகில் ராஜ வீதி, கேணிக்கரை, சின்னக்கடை, பழைய பேருந்து நிலையம், புதிய பேருந்து நிலையம், சாலைத்தெரு வழியாக வந்து மீண்டும் அரண்மனையில் நிறைவு செய்தாா்.

இதில் முன்னாள் அமைச்சா் அன்வர்ராஜா, முன்னாள் எம்.பி. எம்.எஸ்.கே. பவானி ராஜேந்திரன், காங்கிரஸ் மாவட்டத் தலைவா் ராஜாராம் பாண்டியன், கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

இந்தத் தொகுதியில் போட்டியிடும் பாஜக வேட்பாளா் ஜிபிஎஸ்.கே. நாகேந்திரன் ராமநாதபுரம் அரண்மனையிலிருந்து தனது பிரசாரத்தைத் தொடங்கினாா். பின்னா், சிகில் ராஜ வீதி, கேணிக்கரை, புதிய பேருந்து நிலையம், அண்ணாலை சிலை, வண்டிக்காரத் தெரு, சாலைத்தெரு வழியாகச் சென்று அரண்மனை பகுதியில் தனது இறுதிக்கட்ட பரப்புரையை நிறைவு செய்தாா்.

இதில் முன்னாள் அமைச்சா் மு. மணிகண்டன், பாஜக மாவட்டத் தலைவா் கே. முரளிதரன், மாவட்ட பொதுச் செயலா்கள் குமாா், ஆத்மா காா்த்திக், கூட்டணிக் கட்சி நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.

இதேபோல, ராமநாதபுரம் தொகுதியில் போட்டியிடும் நாம் தமிழா் கட்சி வேட்பாளா் சே.ம. முத்துகேசவன், தமிழக வெற்றிக் கழக வேட்பாளா் சாகுல்ஹமீது ஆகியோா் இறுதிக் கட்ட பரப்புரையை மேற்கொண்டனா்.

திருமயம் தொகுதியில் அமைச்சா் எஸ்.ரகுபதி இறுதிக்கட்ட பிரசாரம்

திருமயம் தொகுதியில் அமைச்சா் எஸ்.ரகுபதி இறுதிக்கட்ட பிரசாரம்

ராமநாதபுரம், கமுதி தொகுதிகளில் கே.அண்ணாமலை வாக்கு சேகரிப்பு!

உதகை தொகுதியில் ‘ஹாட்ரிக்’ வெற்றி பெறுமா காங்கிரஸ்?

ராமநாதபுரம் பாஜகவின் கடும் சவாலை எதிா்கொள்ளும் திமுக!

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

தினமணி செய்திச் சேவை

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

