வாக்காளா்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க வேண்டும்: மாவட்ட எஸ்.பி.

ராமநாதபுரம் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள வாக்குப் பதிவு மையத்தில் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ள போலீஸாா்.

Updated On :22 ஏப்ரல் 2026, 8:36 pm

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள அனைத்து வாக்குச்சாவடி மையங்களில் வாக்காளா்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க அனைத்து ஏற்பாடுகளும் தயாா் நிலையில் உள்ளன என மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜி.சந்தீஷ் தெரிவித்தாா்.

இதுகுறித்து அவா் தெரிவித்ததாவது:

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பரமக்குடி (தனி), முதுகுளத்தூா், ராமநாதபுரம், திருவாடானை ஆகிய 4 தொகுதிகளில் மொத்தம் 11,29, 733 வாக்காளா்கள் உள்ளனா். 4 தொகுதிகளில் மொத்தம் 1,514 வாக்குச்சாவடிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.

மாவட்டத்தில் உள்ள 4 தொகுதிகளில் மொத்தம் 66 வேட்பாளா்கள் போட்டியிடுகின்றனா். இந்தத் தொகுதிகளில் உள்ள வாக்குச்சாவடி மையங்களுக்கு மின்னணு வாக்குச்சாவடிகள் போலீஸ் பாதுகாப்புடன் புதன்கிழமை வாகனங்களில் அனுப்பி வைக்கப்பட்டன.

இந்த 4 பேரவைத் தோகுதிகளில் 2,800-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.

மேலும், பதற்றமான வாக்குச்சாவடிகள் கண்டறியப்பட்டு, அந்த வாக்குச்சாவடி மையங்களில் கூடுதல் பாதுகாப்புப் படையினா் நிறுத்தப்பட்டுள்ளனா். மேலும், வாக்குச்சாவடி மையங்களில் அசம்பாவிதங்களை தடுக்க கண்காணிப்பு கேமரா பொருத்தப்பட்டுள்ளது என்றாா் அவா்.

100 சதவீதம் வாக்களிக்க ராணிப்பேட்டை ஆட்சியா் அழைப்பு

தென்காசி மாவட்டத்தில் 5,914 தபால் வாக்குகள் பதிவு

காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் 65 போ் போட்டி

வாக்காளா்கள் அச்சமின்றி வாக்களிக்க முன்வரவேண்டும்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
#ipl2026 | போர்: பண்டியாவின் மும்பையா ருதுராஜின் சென்னையா? | MI vs CSK | MS Dhoni | Rohit Sharma |
வாக்குச்சாவடிகளை அடையாளம் காண புதிய முயற்சி | TN Election 2026 | Madurai | Polling booth
பணப்பட்டுவாடா புகார்களுக்கு எடுக்கப்பட்ட நடவடிக்கைகள்! அர்ச்சனா பட்நாயக் பேட்டி
