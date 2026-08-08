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ராமநாதபுரம்

கமுதி - திருச்சிலுவையாபுரத்துக்கு அரசுப் பேருந்து சேவை தொடக்கம்

கமுதியிலிருந்து திருச்சிலுவையாபுரத்துக்கு அரசுப் பேருந்து சேவையை வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கிவைத்த கிளை மேளாளா் குமரவேல் உள்ளிட்டோா்.

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Updated On :8 ஆகஸ்ட் 2026, 1:37 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதியிலிருந்து திருச்சிலுவையாபுரத்துக்கு வெள்ளிக்கிழமை அரசுப் பேருந்து தொடங்கி வைக்கப்பட்டது.

கமுதியை அடுத்த முஷ்டக்குறிச்சி ஊராட்சி, திருச்சிலுவையாபுரத்தைச் சோ்ந்த 50-க்கும் மேற்பட்ட பள்ளி, கல்லூரி மாணவா்கள், கமுதி, கோட்டைமேடு, அருப்புக்கோட்டை உள்ளிட்ட பகுதிகளில் படித்து வருகின்றனா்.

சிலுவையாபுரத்துக்கு பேருந்து வசதி இல்லாததால் 8 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள கமுதிக்கும், 6 கி.மீ. தொலைவில் உள்ள தலைவநாயக்கன்பட்டி-அருப்புக்கோட்டை விலக்கு சாலைக்கும் ஆட்டோ, இரு சக்கர வாகனங்களில் வந்து பேருந்து ஏறி செல்கின்றனா்.

இந்த நிலையில், சிலுவையாபுரத்துக்கு பேருந்து வசதி கோரி, அண்மையில் பள்ளி மாணவா்கள், கிராம பொதுமக்கள் மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலகத்தில் கோரிக்கை மனு அளித்தனா்.

இதைத் தொடா்ந்து, மாவட்ட ஆட்சியா் உத்தரவின் பேரில், கமுதி போக்குவரத்து கிளை மேலாளா் குமரவேல் வெள்ளிக்கிழமை சிலுவையாபுரத்துக்கு பேருந்து வசதியை தொடங்கிவைத்தாா்.

இந்தப் பேருந்து கமுதியில் காலை 7.40 மணிக்கு புறப்பட்டு தலைவநாயக்கன்பட்டி, திருச்சிலுவையாபுரம், முஸ்டக்குறிச்சி, முதல்நாடு வழியாக மீண்டும் கமுதிக்கு வரும்.

இந்த நிகழ்வில் தவெக மேற்கு மாவட்டச் செயலா் எம்.ஆா்.மதன், மாவட்டப் பொருளாளா் ரா.கிஷோா்குமாா், மாவட்ட சுற்றுச் சூழல் அணி அமைப்பாளா் முத்தரசு, இணை அமைப்பாளா் கனிதுருவா, கமுதி ஒன்றியச் செயலா்கள் கவாஸ்கா் (கிழக்கு), வீரகுமாா் (வடக்கு), வீரபாண்டி (தெற்கு), வடக்கு ஒன்றிய இணைச் செயலா் வேல்முருகன், தவெக போக்குவரத்து தொழிலாளா் சங்க உறுப்பினா் கணபதி மணிகண்டன், வழக்குரைஞா் தமிழரசன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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