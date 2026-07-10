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ராமநாதபுரம்

ராமநாதபுரத்தில் ‘தூய்மை இந்தியா’ விழிப்புணா்வுப் பேரணி

ராமநாதபுரத்தில் ஓ.என்.ஜி.சி. சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ‘தூய்மை இந்தியா’ விழிப்புணா்வுப் பேரணியைத் தொடங்கி வைத்த மாவட்ட ஆட்சியா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன். அருகில் ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனத்தின் அசெட் சப்போா்ட் மேலாளா் பிராசென்ஜித் கோகய், முதன்மைப் பொது மேலாளா் (மனிதவளம்) கிரிராஜ் திமின் உள்ளிட்டோா்.

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ராமநாதபுரத்தில் ஓ.என்.ஜி.சி. சாா்பில் வெள்ளிக்கிழமை நடைபெற்ற ‘தூய்மை இந்தியா’ விழிப்புணா்வுப் பேரணியைத் தொடங்கி வைத்த மாவட்ட ஆட்சியா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன். அருகில் ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனத்தின் அசெட் சப்போா்ட் மேலாளா் பிராசென்ஜித் கோகய், முதன்மைப் பொது மேலாளா் (மனிதவளம்) கிரிராஜ் திமின் உள்ளிட்டோா்.

Updated On :11 ஜூலை 2026, 12:11 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரத்தில் ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனம் சாா்பில் ‘தூய்மை இந்தியா‘ விழிப்புணா்வுப் பேரணி சுவாா்ட்ஸ் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை தொடங்கியது.

ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனத்தின் சாா்பில் ஆண்டுதோறும் ஜூலை 1 முதல் 15-ஆம் தேதி வரை தூய்மை இந்தியா இரு வார விழா கடைப்பிடிக்கப்பட்டு வருகிறது. இதையொட்டி, ராமநாதபுரத்தில் ‘தூய்மை இந்தியா’ விழிப்புணா்வுப் பேரணியை மாவட்ட ஆட்சியா் மா.சிவகுரு பிரபாகரன் தொடங்கி வைத்தாா். இந்தப் பேரணி நகரின் முக்கிய சாலைகள் வழியாகச் சென்று மீண்டும் சுவாா்ட்ஸ் மேல்நிலைப் பள்ளி வளாகத்தில் நிறைவடைந்தது.

இதில் ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவனத்தின் அசெட் சப்போா்ட் மேலாளா் பிராசென்ஜித் கோகய், முதன்மைப் பொது மேலாளா் (மனிதவளம்) கிரிராஜ் திமின் , மாவட்ட விளையாட்டு அலுவலா் மூ.தினேஷ்குமாா் , தொலைத்தொடா்பு பிரிவு அலுவலா் அறிவழகன், ஓ.என்.ஜி.சி. நிறுவன அலுவலா்கள், பொதுமக்கள் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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