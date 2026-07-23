கமுதி அருகே இரட்டை மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், கமுதியை அடுத்த கே.வேப்பங்குளம் அரியநாச்சியம்மன் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, புதன்கிழமை இரட்டை மாட்டு வண்டிப் பந்தயம் நடைபெற்றது.
கே.வேப்பங்குளம் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள அரியநாச்சியம்மன், அய்யனாா் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, பெரிய மாடு, சின்ன மாடு, நடு மாடு, பூஞ்சிட்டு, தேன்சிட்டு, கட்டான்சிட்டு என 6 பிரிவுகளாக இரட்டை மாட்டு வண்டிப் பந்தயம் நடைபெற்றது.
இந்தப் போட்டியில் ராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, விருதுநகா், சிவகங்கை உள்ளிட்ட பல்வேறு மாவட்டங்களிலிருந்து 73 மாட்டுவண்டிகள், பந்தய வீரா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
இதில் முதல் 4 இடங்களை பிடித்த மாட்டு வண்டி உரிமையாளா்களுக்கும், சாரதிகளுக்கும் ரொக்கப் பணம், நினைவு பரிசு, குத்துவிளக்கு வழங்கப்பட்டன.
இந்த மாட்டு வண்டிப் பந்தயத்தை சாலையின் இரு புறங்களிலும் நின்று திரளான பொதுமக்கள் பாா்த்து ரசித்தனா்.
இந்தப் போட்டிக்கான ஏற்பாடுகளை கே.வேப்பங்குளம் கிராம பொதுமக்கள், இளைஞா்கள் செய்தனா்.
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