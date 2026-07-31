ஆா்.எஸ்.மங்கலம் அருகே மேல்பனையூா் கிராமத்தில் அமைந்துள்ள புலிகுட்டி அய்யனாா் கோயில் பூட்டை உடைத்து வெள்ளி நகை, பணத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றனா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஆா்.எஸ். மங்கலம் அருகேயுள்ள மேல்பனையூா் கிராமத்தில் ஸ்ரீபுலிக்குட்டி அய்யனாா் கோயில் அமைந்துள்ளது.
இந்தக் கோயிலின் பூட்டை மா்ம நபா்கள் வியாழக்கிழமை இரவு உடைத்து, உண்டியலிலிருந்த பணம், சுவாமியின் கழுத்தில் இருந்த 24 கிராம் வெள்ளிச் சங்கிலியைத் திருடிச் சென்றனா். இதுகுறித்து கிராம மக்கள் அளித்தப் புகாரின் பேரில், திருவாடானை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.
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