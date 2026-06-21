Dinamani
அம்மோனியா வாயு கசிவு! ஆலையின் 145 தொழிலாளர்களுக்கும் பரிசோதனை!அம்மோனியா கசிவு ஏற்பட்ட ஆலையில் ஆய்வு! மறு அறிவிப்பு வரை இயங்கத் தடை!திருவள்ளூர் வாயு கசிவு: பலியானோரின் குடும்பத்தாருக்கு தலா ரூ.2 லட்சம் நிதியுதவி அறிவிப்பு 5 மாவட்டங்களில் நாளை கனமழைக்கு வாய்ப்பு! திருவள்ளூர் வாயு கசிவு சம்பவம்: பலியானோரின் குடும்பத்தினருக்கு ஆளுநர் இரங்கல் அம்மோனியா கசிவு விவகாரம்: 3 பேர் கொண்ட விசாரணைக் குழு அமைப்பு!அம்மோனியா கசிவு விவகாரம்: 24 மணி நேரத்தில் அறிக்கை தர முதல்வர் உத்தரவு!அம்மோனியா வாயு கசிவு விவகாரம்: ஆலை உரிமையாளர் கைது!
/
ராமநாதபுரம்

வீடு தீப்பிடித்து எரிந்ததில் ரூ.2 லட்சம் மதிப்பிலான பொருள்கள் சேதம்

News image

வெடி விபத்து...

Updated On :22 ஜூன் 2026, 12:21 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

திருவாடானை அருகே குடிசை வீடு தீப்பிடித்து எரிந்ததில் ரூ.2 லட்சம் மதிப்பிலான பொருள்கள் சேதமடைந்தன.

திருவாடானை அருகேயுள்ள பனிச்சகுடி கிராமத்தைச் சோ்ந்தவா் சோனைமுத்து மனைவி ருக்மணி (75). இவா் குடிசை வீட்டில் தனியாக வசித்து வந்தாா். இந்த நிலையில், சனிக்கிழமை மாலை ருக்மணி வீட்டில் சமையல் செய்து கொண்டிருந்தாா்.

அப்போது, வீட்டில் திடீரென தீ விபத்து ஏற்பட்டது. இதைக் கண்ட அக்கம்பக்கத்தினா் ஓடி வந்து ருக்மணியை மீட்டு, திருவாடானை போலீஸாா், தீயணைப்புத் துறையினருக்கு தகவல் கொடுத்தனா்.

ஆனால், அவா்கள் வருவதற்குள் வீடு முற்றிலும் எரிந்தது. இந்தத் தீ விபத்தினால், ரூ.2 லட்சம் மதிப்பிலான பொருள்கள், ரொக்கம் ரூ. 10 ஆயிரம், குடும்ப அட்டை, வாக்காளா் அடையாள அட்டை, வங்கி கணக்கு புத்தகம் எரிந்து சேதமடைந்தன. இதுகுறித்து திருவாடானை போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

கரும்புத் தோட்டம் தீப்பிடித்து எரிந்து சேதம்

கரும்புத் தோட்டம் தீப்பிடித்து எரிந்து சேதம்

வீட்டில் தீ விபத்து; பொருள்கள் சேதம்

வீட்டில் தீ விபத்து; பொருள்கள் சேதம்

பண்ருட்டி அருகே கூரை வீடு தீப்பிடித்து எரிந்து சேதம்

பண்ருட்டி அருகே கூரை வீடு தீப்பிடித்து எரிந்து சேதம்

ஆண்டிமடம் அருகே சுமை ஆட்டோ தீப்பிடித்து விபத்து ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான பொருள்கள் எரிந்து நாசம்

ஆண்டிமடம் அருகே சுமை ஆட்டோ தீப்பிடித்து விபத்து ரூ.10 லட்சம் மதிப்பிலான பொருள்கள் எரிந்து நாசம்

விடியோக்கள்

அது என்ன திட்டம் என்றே யாருக்கும் தெரியவில்லை! நான் முதல்வன் திட்டம் குறித்து அமைச்சர் Nirmal Kumar

அது என்ன திட்டம் என்றே யாருக்கும் தெரியவில்லை! நான் முதல்வன் திட்டம் குறித்து அமைச்சர் Nirmal Kumar

”தேர்தலுக்கு முன் ஆடினார் பாடினார்! இப்போது?”: நயினார் நாகேந்திரன்! | TVK | BJP

”தேர்தலுக்கு முன் ஆடினார் பாடினார்! இப்போது?”: நயினார் நாகேந்திரன்! | TVK | BJP

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

Balan: The boy Review | தாயைப் போல பிள்ளை! ஆனால்... | Chidambaram | Mollywood | Dinamani Talkies

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'

மறுமணம் ஒரு குற்றமா? மனதை உலுக்கும் 'நூறு சாமி'