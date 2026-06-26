அரியநாச்சியம்மன், காமாட்சியம்மன் கோயில்களில் குடமுழுக்கு

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூா் அருகேயுள்ள சாம்பக்குளம் அரியநாச்சியம்மன் கோயில், கோயில் வளாகத்தில் அமைந்துள்ள வள்ளி, தெய்வானை சமேத முருகன், செல்வ விநாயகா், பாமா ருக்மணி சமேத வேணு கோபாலசுவாமிகளுக்கு குடமுழுக்கு வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.
மூன்று கால யாகசாலை பூஜைகள், பூா்ணாஹுதி முடிந்து, சிவாசாரியாா்கள் வேத மந்திரங்கள் முழங்க கடம் புறப்பாடு கோயிலைச் சுற்றி வந்தது. இதைத்தொடா்ந்து கோபுரக் கலசத்தில் புனித நீா் ஊற்றி குடமுழுக்கு நடைபெற்றது.
இதைத்தொடா்ந்து சுவாமிகளுக்கு சிறப்பு அபிஷேகம், அலங்காரம், தீபாராதனை நடைபெற்றது. இதில் சாம்பக்குளம், பொழிகால், கேளல், கே.ஆா்.பட்டணம், பாம்பூா், உடைகுளம் ஆகிய சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளைச் சோ்ந்த ஆயிரக்கணக்கான பக்தா்கள் சுவாமி தரிசனம் செய்தனா். பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
காமாட்சியம்மன் கோயில்:
முதுகுளத்தூா் அருகேயுள்ள புரசங்குளம் காமாட்சியம்மன் கோயிலில் காமாட்சி அம்மன், மாசானத்தான், பத்திரகாளியம்மன், விநாயகா், கருப்பணசுவாமி, பரிவார கிராமதேவதைகளுக்கு வியாழக்கிழமை குடமுழுக்கு நடைபெற்றது.
முன்னதாக, புதன்கிழமை கணபதி ஹோமத்துடன் யாகசாலை பூஜைகள், விக்னேஸ்வர பூஜை, மகா கணபதி ஹோமம், லட்சுமி, நவகிரஹ, மிருத்தஞ்சன உள்ளிட்ட ஹோமங்கள் நடைபெற்றன. வியாழக்கிழமை வேதமந்திரங்கள் முழங்க சிவாசாரியா்கள் கோபுரக் கலசங்களில் புனிதநீா் ஊற்றி குடமுழுக்கை நடத்தினா். பின்னா், அம்மனுக்கு சிறப்பு அபிஷேகங்களும், தீபராதனையும் நடைபெற்றது. மாலையில் உலக நன்மை வேண்டி திருவிளக்கு பூஜை நடைபெற்றது. பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.
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