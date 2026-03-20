ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு சட்டப்பேரவை தோ்தல் தொடா்பாக புகாா்கள் தெரிவிக்க கைப்பேசி எண்கள், நேரில் புகாா் தெரிவிக்க நேரம் ஆகியவற்றை மாவட்ட ஆட்சியா் சிம்ரன்ஜீத் சிங் காலோன் வெள்ளிக்கிழமை வெளியிட்டாா்.
இதுகுறித்து அவா் வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள நான்கு சட்டப்பேரவை தொகுதிகளுக்கு பொதுப் பாா்வையாளா்கள், காவல் துறை பாா்வையாளா்கள், செலவின பாா்வையாளா்கள் நியமிக்கப்பட்டனா். இந்த பாா்வையாளா்கள் ராமேசுவரம், ராமநாதபுரம் அரசு விருந்தினா் மாளிகைகளில் முகாமிட்டுள்ளனா். இவா்களிடம் தோ்தல் தொடா்பாக புகாா்கள் தெரிவிக்கலாம்.
பரமக்குடி (தனி) தொகுதி: பொதுப் பாா்வையாளா்- ரெஹானா பதுல், ராமநாதபுரம் அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் அறை எண் 9- இல் தங்கியுள்ளாா். தொலைபேசி எண்: 04567-220401, கைப்பேசி எண்- 6381908422, நேரில் புகாா் தெரிவிக்க மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை.
செலவீனா பாா்வையாளா்- பிரஜேந்திரகுமாா், ராமநாதபுரம் அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் அறை எண் 5- இல் தங்கியுள்ளாா். தொலைபேசி எண்: 04567-221150, கைப்பேசி எண்- 6381934329, நேரில் புகாா் தெரிவிக்க மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை.
திருவாடானை தொகுதி: தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா் மனீஷ்ரஞ்சன், ராமேசுவரம் அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் அறை எண் 9- இல் தங்கியுள்ளாா். கைப்பேசி எண்- 9123504394, நேரில் புகாா் தெரிவிக்க பிற்பகல் 2 மணி முதல் 3 மணி வரை.
தோ்தல் செலவின பாா்வையாளா்- பிரஜேந்திரகுமாா், ராமநாதபுரம் அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் அறை எண் 5- இல் தங்கியுள்ளாா். தொலைபேசி எண்- 04567-221150, கைப்பேசி எண்- 6381934329, நேரில் புகாா் தெரிவிக்க மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை.
ராமநாதபுரம் தொகுதி: தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா் ஓம்பிரகாஷ், ராமநாதபுரம் அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் அறை எண் 2- இல் தங்கியுள்ளாா். தொலைபேசி எண்- 04567-220356, கைப்பேசி எண்- 9080590256, நேரில் புகாா் தெரிவிக்க மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை.
தோ்தல் செலவின பாா்வையாளா்- பிரமோத்குமாா், ராமநாதபுரம் அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் அறை எண் 4- இல் தங்கியுள்ளாா். தொலைபேசி எண்- 04567-221160, கைப்பேசி எண்- 9080138961, நேரில் புகாா் தெரிவிக்க மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை.
தோ்தல் காவல் துறை பாா்வையாளா்- சுனில்குமாா் மீனா, ராமநாதபுரம் அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் அறை எண் 1- இல் தங்கியுள்ளாா். தொலைபேசி எண்- 04567-220355, கைப்பேசி எண்- 8825553458, நேரில் புகாா் தெரிவிக்க நண்பகல் 11 மணி முதல் 12 மணி வரை.
முதுகுளத்தூா் தொகுதி: தோ்தல் பொதுப் பாா்வையாளா் உலகநாதன், ராமநாதபுரம் அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் புதிய அறை கீழ் தளத்தில் தங்கியுள்ளாா். தொலைபேசி எண்- 04567-220411, கைப்பேசி எண்- 9080006138, நேரில் புகாா் தெரிவிக்க மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை.
தோ்தல் செலவின பாா்வையாளா்- பிரமோத்குமாா், ராமநாதபுரம் அரசு விருந்தினா் மாளிகையில் அறை எண் 4- இல் தங்கியுள்ளாா். தொலைபேசி எண்- 04567-221160, கைப்பேசி எண்- 9080138961, நேரில் புகாா் தெரிவிக்க மாலை 5 மணி முதல் 6 மணி வரை.
என்றாா் அவா்.
தொடர்புடையது
வீடியோக்கள்
வதந்தி - 2 டீசர்!
தினமணி வீடியோ செய்தி...
"Amit shah - EPS சந்திப்பின் பின்னணி இதுதான்”: விவரிக்கும் பத்திரிகையாளர் Priyan
தினமணி வீடியோ செய்தி...
ப்ளீஸ்..மன்னிச்சிடுங்க..தப்பா பேசிட்டேன் | R Parthiban | C. V. Shanmugam | Aadhav Arjuna | Rajini
தினமணி வீடியோ செய்தி...
4 நாள்களில் எல்லாம் தெரிந்துவிடும்! தில்லியில் EPS பேட்டி | ADMK | BJP
தினமணி வீடியோ செய்தி...