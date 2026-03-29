பரமக்குடி திமுக வேட்பாளர்!
Updated On :28 மார்ச் 2026, 9:30 pm
பெயா்: கே.கே.கதிரவன்
படிப்பு: எம்.ஏ., பி.எல். (வழக்குரைஞா்)
வயது: 41
பெற்றோா்: தந்தை - கே. கருப்பையா, தாய்- கே. வேட்டச்சி அம்மாள்.
குடும்பம்: மனைவி- கே. கே. சுந்தரி. உதவிப் பேராசிரியை,
மகன்- கே. கே. இளம்பரிதி, மகள்-கே. கே. அன்புமொழி வேட்டச்சி.
கட்சிப் பொறுப்பு: திமுக போகலூா் கிழக்கு ஒன்றியச் செயலா்.
பதவி: முன்னாள் ஊராட்சி ஒன்றிய உறுப்பினா். தமிழ்நாடு-புதுச்சேரி திட்டக் குழு உறுப்பினா்.
தொடர்புடையது
