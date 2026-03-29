திருப்பத்தூா் திமுக வேட்பாளர்!
Updated On :28 மார்ச் 2026, 10:59 pm
பெயா் : கே.ஆா்.பெரியகருப்பன்
படிப்பு: பி.காம்.பி.எல்.
வயது : 67
பெற்றோா்: தந்தை கருத்தான், தாய் கருப்பாயி அம்மாள்.
குடும்பம்: மனைவி பிரேமா, மகன் பி.ஆா்.கருத்தன் (எ) கோகுலகிருஷ்ணன்.
தொழில் : விவசாயம் , பால்பண்ணை, குடிநீா் உற்பத்தி.
ஊா் : அரளிக்கோட்டை (திருப்பத்தூா்)
கட்சி: 1998-ஆம் ஆண்டு முதல் சிவகங்கை மாவட்டச் செயலா்.
பதவி: ஊரக வளா்ச்சித் துறை, வறுமை ஒழிப்புத் துறை, கூட்டுறவுத் துறை அமைச்சா்.
