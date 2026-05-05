Dinamani
ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!தமிழகத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை முடிந்தது: தவெக 108, திமுக 59 இடங்களில் வெற்றி!அஸ்ஸாமில் 3வது முறையாக பாஜக ஆட்சி! காங்கிரஸுக்கு கடும் சரிவு!கொல்கத்தாவில் பாலியல் கொலை செய்யப்பட்ட பெண் மருத்துவரின் அம்மா தேர்தலில் வெற்றி!5 மாநிலங்களில் கம்யூனிஸ்ட் கட்சி தோல்வி: பிரதமர் மோடி விஜய்க்கு வாழ்த்தும், முதல்வர் ஸ்டாலினுக்கு ஆறுதலும் தெரிவித்த கமல்!பெரும்பான்மை இல்லை! விஜய் முதல்வராவது எப்படி? பாஜகவுக்கு கை கொடுத்த உதகை!மயிலாப்பூரில் தமிழிசை தோல்வி!தவெக வெங்கட் ரமணன் வெற்றி! விருத்தாசலத்தில் பிரேமலதா வெற்றி!
/
ராமநாதபுரம்

சசிகலாவால் முதுகுளத்தூரில் வெற்றி வாய்ப்பை இழந்த அதிமுக

News image

ராம்குமாா் பாண்டியன்.

Updated On :5 மே 2026, 4:17 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

முதுகுளத்தூா் தொகுதியில் போட்டியிட்ட சசிகலா கட்சி வேட்பாளரால் அதிமுக தோல்வியை சந்தித்ததாக அதிமுகவினா் கவலை தெரிவித்தனா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், முதுகுளத்தூா் பேரவைத் தோ்தலில் மொத்தம் 20 வேட்பாளா்கள் போட்டியிட்டனா். இதில், திமுக சாா்பில் போட்டியிட்ட ஆா்.எஸ். ராஜ கண்ணப்பன் (68,003) 16,598 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா். இரண்டாம் இடம் பிடித்த தவெக வேட்பாளா் மலா்வழி ஜெயபால் 51,405 வாக்குகளும், அதிமுக வேட்பாளா் எஸ். பாண்டி 47,501 வாக்குகள் பெற்று அடுத்தடுத்த இடங்களைப் பிடித்தனா்.

இந்த நிலையில், சசிகலா கட்சியின் அகில இந்திய புரட்சித் தலைவா் மக்கள் முன்னேற்றக் கழகம் சாா்பில் போட்டியிட்ட மருத்துவா் ராம்குமாா் பாண்டியன் 40 ,422 வாக்குகள் பெற்றாா். இவா் பெற்ற வாக்குகள் அதிமுகவுக்கு எதிரான வாக்குகளாகவே பாா்க்கப்படுகிறது. இது அதிமுக வேட்பாளா் பாண்டிக்கு கிடைத்திருந்தால் 87,923 வாக்குகள் பெற்று அதிமுக எளிதில் வெற்றிபெற்றிருக்கும் என அதிமுக தொண்டா்கள் தெரிவிக்கின்றனா்.

தொடர்புடையது

காங்கயம் தொகுதியில் அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் தோல்வி

காங்கயம் தொகுதியில் அமைச்சா் மு.பெ.சாமிநாதன் தோல்வி

முதுகுளத்தூரில் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

முதுகுளத்தூரில் தொகுதியில் திமுக வேட்பாளா் வாக்கு சேகரிப்பு

ஒரே தொகுதியில் 5-ஆவது முறையாக களம் காணும் அமைச்சா்

ஒரே தொகுதியில் 5-ஆவது முறையாக களம் காணும் அமைச்சா்

ஒரே தொகுதியில் 4-ஆவது முறையாக களம் காணும் முன்னாள் அமைச்சா்!

ஒரே தொகுதியில் 4-ஆவது முறையாக களம் காணும் முன்னாள் அமைச்சா்!

வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

7 மணி நேரங்கள் முன்பு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
வீடியோக்கள்

இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
வீடியோக்கள்

கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

12 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
வீடியோக்கள்

தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

14 மணி நேரங்கள் முன்பு