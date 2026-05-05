ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் நான்கில் 3 தொகுதிகளைத் தக்கவைத்த திமுக

ராமநாதபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள பரமக்குடி(தனி), ராமநாதபுரம் உள்பட 3 தொகுதிகளைத் தக்கவைத்த திமுக, திருவாடானை தொகுதியை தவெகவிடம் இழந்தது.
பரமக்குடி (தனி) தொகுதியில், திமுகவைச் சோ்ந்த கதிரவன் தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட தவெகவைச் சோ்ந்த கோபிராஜனை விட 3,548 வாக்குகள் அதிகம் பெற்று வெற்றிபெற்றாா்.
கதிரவன் (திமுக) பெற்ற வாக்குகள் - 59,161.
கோபிராஜன் (தவெக)- 55,613.
டாக்டா் முத்தையா (அதிமுக)- 54,099.
எழில் இளவரசி (நாதக)- 15,363.
கடந்த 2021 தோ்தலில் திமுகவைச் சோ்ந்த செ. முருகேசன் (84,864), அதிமுக வேட்பாளா் சதன் பிரபாகரை (71,579) 13,285 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வெற்றி பெற்றாா்.
திருவாடானை தொகுதியைக் கைப்பற்றிய தவெக:
டாக்டா் ராஜீவ் (தவெக) 69,551 வாக்குகள் பெற்றாா். தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட திமுக கூட்டணி காங். வேட்பாளா் இராம.கருமாணிக்கத்தை (67,038) 2,513 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றாா்.
டாக்டா் ராஜீவ் (தவெக) - 69,551.
கீா்த்திகா முனியசாமி (அதிமுக)- 63,879.
பிரேம்நாத் (நாதக) - 13,389.
நோட்டா - 354.
கடந்த 2021 தோ்தலில் திமுக கூட்டணி காங். வேட்பாளராக இராம. கருமாணிக்கம் (79,364), தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட அதிமுக வேட்பாளா் ஆனிமுத்துவை (65,512) 13,852 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றாா்.
ராமநாதபுரம் தொகுதியைத் தக்கவைத்த திமுக:
ராமநாதபுரம் தொகுதியில் இரண்டாவது முறையாக போட்டியிட்ட திமுகவைச் சோ்ந்த காதா் பாட்ஷா முத்துராமலிங்கம் 89,137 வாக்குகள் பெற்று
அதிமுக கூட்டணியின் பாஜக வேட்பாளராக ஜிபிஎஸ்கே. நாகேந்திரனை 12, 459 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தாா்.
இதர வேட்பாளா்கள் வெற்ற வாக்குகள் விவரம்.
ஷாகுல் ஹமீது (தவெக)- 76,678.
ஜிபிஎஸ்கே. நாகேந்திரன் (பாஜக) -57,730.
முத்துகேசவன் (நாதக)- 10,766.
கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தலில், திமுகவைச் சோ்ந்த காதா் பாட்ஷா முத்துராமலிங்கம் தன்னை எதிா்த்துப் போட்டியிட்ட பாஜக வேட்பாளா் குப்புராமை சுமாா் 50 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வென்றாா்.
கடந்த 2021 பேரவைத் தோ்தலில் திமுக கூட்டணி பரமக்குடி(தனி), திருவாடானை, ராமநாதபுரம், முதுகுளத்தூா் ஆகிய 4 தொகுதிகளில் வென்றது. 2026 தோ்தலில் திருவாடானை பேரவைத் தொகுதியை தவெகவிடம் திமுக கூட்டணி இழந்துள்ளது.
தொடர்புடையது
கரூா் மாவட்டத்தில் 2 தொகுதிகளில் திமுக வெற்றி! தவெக, அதிமுக, தலா ஒரு இடங்களில் வெற்றி!
2021 தேர்தலில் அதிக வித்தியாசத்தில் வென்றவர்களின் இன்றைய நிலை!
ஒரே தொகுதியில் 4- ஆவது முறையாக களம் காணும் ஓ.பி.எஸ்.
ஒரே தொகுதியில் 4-ஆவது முறையாக களம் காணும் முன்னாள் அமைச்சா்!
வீடியோக்கள்
விஜய் vs உதயநிதி: மாறிய களம் | TVK Vijay |
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
இந்தியா எதிர்பார்க்காத வரலாறு! வெற்றிக்குப் பின் ஆதவ் அர்ஜுனா பேட்டி! | TVK | Election result
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
கிளாடியேட்டர்ஸ் அறிமுக விடியோ!
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு
தவெக முன்னிலை! உணர்த்துவது என்ன? | TVK | VIJAY | Election result | TN Election
இணையதளச் செய்திப் பிரிவு