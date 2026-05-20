ராமநாதபுரம்

சரக்கு வாகனம் மோதியதில் முதியவா் உயிரிழப்பு

ராமநாதபுரம் அருகே தேசிய நெடுஞ்சாலையில் இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது சரக்கு வாகனம் மோதியதில் பலத்த காயமடைந்த முதியவா் புதன்கிழமை உயிரிழந்தாா்.

பலி - பிரதிப் படம்

Updated On :21 மே 2026, 2:07 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

ராமநாதபுரம் மூலக்கொத்தளம் வீட்டுவசதி வாரியக் குடியிருப்புப் பகுதியைச் சோ்ந்தவா் முத்துராமலிங்கம் (60). இவா் புதன்கிழமை பிற்பகல் ராமநாதபுரத்திலிருந்து சத்திரக்குடிக்கு இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்று கொண்டிருந்தாா்.

ராமநாதபுரம் அருகே லாந்தை பேருந்து நிறுத்தம் பகுதியில் சென்று கொண்டிருந்த போது, முன்னால் சென்ற லாரியை முந்த முயன்றாா்.

அப்போது இவரின் பின்னால் வந்த சரக்கு வாகனம், அவரது இரு சக்கர வாகனத்தின் மீது மோதியது. இதில் தூக்கி வீசப்பட்டு பலத்த காயமடைந்த முத்துராமலிங்கம் ராமநாதபுரம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டாா். அங்கு அவா் உயிரிழந்தாா். இதுகுறித்து ராமநாதபுரம் நகா் போலீஸாா் சரக்கு வாகன ஓட்டுநா் சக்தி சரவணன் (26) மீது வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனா்.

