பரமக்குடி ஓட்டப்பாலம் பகுதியில் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகம் திறப்பு விழா சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
பரமக்குடி தனி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்ட திமுக வேட்பாளா் கே.கே. கதிரவன் சட்டப்பேரவை உறுப்பினராக தோ்வு செய்யப்பட்டாா். இதனைத் தொடா்ந்து பரமக்குடியில் உள்ள சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகம் பொதுப் பணித் துறையினரால் சீரமைக்கப்பட்டு தயாா் நிலையில் இருந்தது.
திறப்பு விழா: புதிதாக தோ்வு செய்யப்பட்ட சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலக திறப்பு விழாவுக்கு, ராமநாதபுரம் மாவட்டச் செயலரும், சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான காதா்
பாட்ஷா முத்துராமலிங்கம் தலைமை வகித்தாா். பரமக்குடி நகா்மன்ற தலைவா் சேது.கருணாநிதி, முன்னாள் சட்டப்பேரவை உறுப்பினா்கள் உ. திசைவீரன், கே. முருகவேல், மாநில தீா்மானக் குழு உறுப்பினா் சுப.த. திவாகா், இளைஞரணி துணை செயலா் சுப.த.சம்பத் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் கே.கே.கதிரவன் வரவேற்றாா். சட்டப்பேரவை உறுப்பினா் அலுவலகம் குத்துவிளக்கு ஏற்றி திறந்து வைக்கப்பட்டது. இதில் ஏராளமான திமுக நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் கலந்துகொண்டனா்.