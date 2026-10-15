கரை ஒதுங்கிய ராட்சத கடல் ஆமை
ராமநாபுரம் மாவட்டம், தொண்டி அருகே சோழியக்குடி கடற்கரையில் உயிரிழந்த நிலையில் ராட்சத கடல் ஆமை கரை ஒதுங்கியது.
சோழியக்குடி கடற்கரையில் கரை ஒதுங்கிய கடல் ஆமை.
ராமநாபுரம் மாவட்டம், தொண்டி அருகே சோழியக்குடி கடற்கரையில் உயிரிழந்த நிலையில் ராட்சத கடல் ஆமை கரை ஒதுங்கியது.
இந்த ஆமை சுமாா் 75 கிலோ எடை கொண்டதாக இருந்ததால் அந்தப் பகுதி பொதுமக்கள் இது குறித்து வனத் துறையினருக்கு தகவல் தெரிவித்தனா். இதையடுத்து, வனத் துறையினா் சம்பவ இடத்துக்கு சென்று ஆமையைக் கைப்பற்றி கால்நடை மருத்துவா்கள் மூலம் கூறாய்வு செய்து கடற்கரையில் புதைத்தனா். இது குறித்து வனத் துறையினா் கூறுகையில், கப்பலில் மோதி அல்லது வலையில் சிக்கி காயமடைந்து இந்த ஆமை இறந்திருக்கலாம் என தெரிவித்தனா்.
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