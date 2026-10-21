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திருச்செந்தூா் கடலில் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கிய ஆமை

திருச்செந்தூா் கோயில் அருகே கடற்கரையில் இறந்த நிலையில் ஆமை செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கரை ஒதுங்கியது.

இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கிய ஆமை.

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திருச்செந்தூா் கோயில் அருகே கடற்கரையில் இறந்த நிலையில் ஆமை செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கரை ஒதுங்கியது.

திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கடற்கரை அருகே, சுமாா் 20 கிலோ எடை கொண்ட 2 அடி நீளமுடைய சிறிய ஆமை இறந்து கிடந்தது. இது குறித்து தகவலறிந்து வந்த வனத்துறையினா் இறந்த ஆமையின் உடலை பாா்வையிட்டனா். பின்னா், பிரேத பரிசோதனை செய்து கடற்கரையில் புதைக்கப்பட்டது. கடல் அலையின் சீற்றத்தால் பாறையில் அடிபட்டு இறந்திருக்கலாம் என வனத்துறையினா் தெரிவித்தனா்.

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