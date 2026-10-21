திருச்செந்தூா் கடலில் இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கிய ஆமை
திருச்செந்தூா் கோயில் அருகே கடற்கரையில் இறந்த நிலையில் ஆமை செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கரை ஒதுங்கியது.
இறந்த நிலையில் கரை ஒதுங்கிய ஆமை.
திருச்செந்தூா் கோயில் அருகே கடற்கரையில் இறந்த நிலையில் ஆமை செவ்வாய்க்கிழமை இரவு கரை ஒதுங்கியது.
திருச்செந்தூா் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயில் கடற்கரை அருகே, சுமாா் 20 கிலோ எடை கொண்ட 2 அடி நீளமுடைய சிறிய ஆமை இறந்து கிடந்தது. இது குறித்து தகவலறிந்து வந்த வனத்துறையினா் இறந்த ஆமையின் உடலை பாா்வையிட்டனா். பின்னா், பிரேத பரிசோதனை செய்து கடற்கரையில் புதைக்கப்பட்டது. கடல் அலையின் சீற்றத்தால் பாறையில் அடிபட்டு இறந்திருக்கலாம் என வனத்துறையினா் தெரிவித்தனா்.
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