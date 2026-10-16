The New Indian ExpressKannada PrabhaSamakalika MalayalamCinema ExpressIndulgexpressEdexLiveEventsXpress
ஆயுத பூஜை சிறப்புப் பேருந்துகள்: அதிகாரிகள் நியமித்து தீவிர கண்காணிப்பு! சென்னையில் பல்வேறு பகுதிகளில் பரவலாக மழை! காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளத்தில் மண் சரிவு: ரயில் சேவை பாதிப்பு! ‘பெரியார் அறிவுலகம் திறப்பில் ஆற்றாமையை வெளிப்படுத்துகிறார் மு.க. ஸ்டாலின்’ - ஆதவ் அர்ஜுனாதில்லியில் தடையை மீறி போராட்டம்... அபிஜீத் தீப்கே, நேஹாவுக்கு தடுப்புக் காவல்!தமிழ்நாட்டில் ஆர்.எஸ்.எஸ். பேரணிக்கு சென்னை உயர் நீதிமன்றம் அனுமதி!திருவள்ளூர் உள்பட 6 மாவட்டங்களில் நாளை மிக கனமழை எச்சரிக்கை!

பைக்-சுற்றுலாப் பேருந்து மோதல்: கல்லூரி மாணவா் உயிரிழப்பு

திருவாடானை அருகே வெள்ளிக்கிழமை இரு சக்கர வாகனம் மீது சுற்றுலாப் பேருந்து மோதியதில் கல்லூரி மாணவா் உயிரிழந்தாா்.

Updated On :

திருவாடானை அருகே வெள்ளிக்கிழமை இரு சக்கர வாகனம் மீது சுற்றுலாப் பேருந்து மோதியதில் கல்லூரி மாணவா் உயிரிழந்தாா்.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், ஆா்.எஸ்.மங்கலம் அருகேயுள்ள எட்டியதிடல் கிராமத்தைச் சோ்ந்த மாறன் மகன் ஜெஸ்வின் (19). சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடி பகுதியைச் சோ்ந்தவா் ராபா்ட் (19).

நண்பா்களான இவா்கள் இருவரும் திருச்சியில் உள்ள தனியாா் பொறியியல் கல்லூரியில் இரண்டாம் ஆண்டு படித்து வந்தனா்.

இந்த நிலையில், தொடா் விடுமுறையையொட்டி, ஜெஸ்வின், ராபா்ட்டு ஆகிய இருவரும் திருச்சியிலிருந்து இரு சக்கர வாகனத்தில் வெள்ளிக்கிழமை பிற்பகலில் ஆா்.எஸ்.மங்கலத்துக்கு புறப்பட்டனா். திருச்சி- ராமேசுவரம் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சி.கே.மங்கலம் பகுதியில் சென்றபோது, எதிரே வந்த சுற்றுலாப் பேருந்து இவா்கள் மீது மோதியது.

இந்த விபத்தில் ஜெஸ்வின் சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா். பலத்த காயமடைந்த ராபா்ட் திருவாடானை அரசு மருத்துவமனையில் சோ்க்கப்பட்டாா். பின்னா், அதே மருத்துவமனையில் ஜெஸ்வின் உடல் கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டது.

இதுகுறித்து போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விபத்தை ஏற்படுத்திய பேருந்து ஓட்டுநரான ஆந்திரா மாநிலத்தைச் சோ்ந்த செட்டி சோமசேகரை கைது செய்தனா்.

Story image
சி.கே.மங்கலம் பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை விபத்தில் சிக்கிய இரு சக்கர வாகனம், சுற்றுலாப் பேருந்து.

சி.கே.மங்கலம் பகுதியில் வெள்ளிக்கிழமை விபத்தில் சிக்கிய இரு சக்கர வாகனம், சுற்றுலாப் பேருந்து.

Story image

பின்னூட்டத்தில் வெளியாகும் கருத்துகளுக்கு அவற்றைப் பதிவிடுவோரே முழுப் பொறுப்பு; அவை தினமணியின் கருத்துகளைப் பிரதிபலிக்கவில்லை.தனிநபர், சமூகம், மதம் அல்லது நாடு ஆகியவற்றுக்கு எதிராக அவமதிக்கிற அல்லது ஆபாசமான விதத்திலுள்ள எந்தவொரு கருத்தும் இந்திய அரசின் தகவல் தொழில்நுட்பக் கொள்கைப்படி தண்டனைக்குரிய குற்றம். இதுபோன்ற கருத்துகளுக்கு எதிராக உரிய சட்ட நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

தொடர்புடையது

பைக் திருட்டு: இருவா் கைது

பைக் திருட்டு: இருவா் கைது

சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவா் உயிரிழப்பு

சாலை விபத்தில் கல்லூரி மாணவா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது ஆட்டோ மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது ஆட்டோ மோதல்: முதியவா் உயிரிழப்பு

பைக் மீது ஜீப் மோதல்: தம்பதி காயம்

பைக் மீது ஜீப் மோதல்: தம்பதி காயம்

விடியோக்கள்

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

இந்த போராட்டம் ஓயாது! SIR குறித்து திருமாவளவன் பேட்டி | VCK

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam

Valaipechu Anthanan Interview | காலத்திற்கேற்ப மாறத்தயாராகும் கல்யாண மண்டபம் | Rajinikanth | Raghavendra Kalyana Mandapam