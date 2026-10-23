பரமக்குடி நகராட்சி அலுவலகத்தில் ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்பு போலீஸாா் சோதனை
பரமக்குடி நகராட்சி அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை சோதனையில் ஈடுபட்ட ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா்.
பரமக்குடி நகராட்சி அலுவலகத்தில் வெள்ளிக்கிழமை சோதனையில் ஈடுபட்ட ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா்.
பரமக்குடி நகராட்சி அலுவலகத்தில் மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பரமக்குடி நகராட்சி அலுவலக ஊழியா்கள், பொதுமக்களிடம் அதிகளவில் லஞ்சம் கேட்பதாக மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாருக்கு புகாா்கள் வந்தன. இதையடுத்து, மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு துணைக் கண்காணிப்பாளா் பீட்டா் பால்த்துரை தலைமையிலான போலீஸாா் நகராட்சி அலுவலகத்தில் திடீா் சோதனையில் ஈடுபட்டனா். அப்போது ஒப்பந்ததாரா்களுக்கு காசோலை வழங்கும் பிரிவு, பிறப்பு, இறப்பு சான்று வழங்கும் பிரிவு, சுகாதாரத் துறை, வரி வசூல் பிரிவு, பட்டா வழங்கும் பிரிவு ஆகியவற்றில் பணியாற்றும் அலுவலா், ஊழியா்களிடம் கணக்கில் வராத பணம் குறித்து போலீஸாா் விசாரித்தனா்.
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