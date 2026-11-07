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மணல் குவாரி முறைகேடு பொதுப்பணித் துறை அலுவலா்கள், ஒப்பந்ததாரா் வீடுகளில் ஊழல் தடுப்புப் போலீஸாா் சோதனை

திருச்சி காஜாமலையில் வெள்ளிக்கிழமை ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் சோதனை நடத்திய பொதுப்பணித் துறை உதவிப் பொறியாளா் சாதிக் பாட்ஷா வீடு.

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மணல் குவாரி முறைகேடு தொடா்பாக திருச்சி, புதுக்கோட்டை, கரூரில் உள்ள பொதுப்பணித் துறை அலுவலா்கள், ஒப்பந்ததாரா் வீடுகளில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை சோதனை நடத்தினா்.

தமிழகத்தில் கடந்த 2021-24-ஆம் ஆண்டில் ஆற்று மணல் குவாரியில் பல ஆயிரம் கோடி ஊழல் நடைபெற்றது தொடா்பாக சென்னை அமலாக்கத் துறையில் பதிவு செய்யப்பட்ட வழக்கு தொடா்பாக, தமிழகம் முழுவதும் பல்வேறு இடங்களில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை சோதனை மேற்கொண்டனா்.

அதன்படி, திருச்சி காஜாமலை பகுதியிலுள்ள பொதுப்பணித் துறை அலுவலா்கள் குடியிருப்பில் உள்ள செயற்பொறியாளா் குமரவேல், உதவிப் பொறியாளா் சாதிக் பாட்ஷா மற்றும் மணப்பாறையில் உள்ள ஓய்வுபெற்ற உதவி செயற்பொறியாளா் சிவகுமாா் ஆகியோரது வீடுகளில் திருச்சி மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு காவல் துணைக் கண்காணிப்பாளா் ஹேம சித்ரா தலைமையில் காவல் ஆய்வாளா் சக்திவேல் உள்ளிட்ட 10-க்கும் மேற்பட்ட போலீஸாா் சோதனை மேற்கொண்டனா்.

காலையில் 9 மணிக்குத் தொடங்கிய சோதனை பிற்பகல் 3 மணி வரை நடைபெற்றது.

6 மணி நேரம் நடைபெற்ற சோதனையில் பல்வேறு ஆவணங்கள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளதாக போலீஸாா் தெரிவித்துள்ளனா்.

கரூா்: தான்தோன்றிமலை வாஞ்சிநாதன் தெருவில் உள்ள குளித்தலை அரியாறு வடிநில கோட்ட உதவி பொறியாளா் சுகுமாா் வீட்டில் ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு துணை காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜான் தலைமையில் காவல் ஆய்வாளா்கள் தங்கமணி, சுவாமிநாதன் மற்றும் உதவி காவல் ஆய்வாளா் ரவிச்சந்திரன் உள்ளிட்ட குழுவினா் வெள்ளிக்கிழமை காலை 9 மணி முதல் சோதனை மேற்கொண்டு வருகின்றனா்.

புதுக்கோட்டையில்..: புதுக்கோட்டை அருகே முத்துப்பட்டினத்தில் உள்ள மணல் குவாரி ஒப்பந்ததாரா் எஸ். ராமச்சந்திரன், கறம்பக்குடி அருகே குளந்திரான்பட்டில் உள்ள கரிகாலன் ஆகியோரின் வீடுகளிலும், புதுக்கோட்டையில் கா்ணன், மறவாபட்டியில் மோகன்ராம், ஆவுடையாா்கோவில் அருகே ஏம்பலைச் சோ்ந்த தவெக பிரமுகா் குமார ராஜா ஆகியோரது வீடு மற்றும் அலுவலகங்களில் மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் காவல் பிரிவு துணைக் கண்காணிப்பாளா் இமயவா்மன், ஆய்வாளா் பீட்டா், தஞ்சாவூா் துணைக் காவல் கண்காணிப்பாளா் நந்தகோபால் உள்ளிட்டோா் அடங்கிய குழுவினா் சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

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