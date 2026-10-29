ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணி
ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணா்வு வாரத்தையொட்டி, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் விழிப்புணா்வுப் பேரணியை வியாழக்கிழமை நடத்தினா்.
கள்ளக்குறிச்சியில் ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணா்வுப் பேரணியை கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்த ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு டிஎஸ்பி மா.நாகராஜ்.
ஊழல் தடுப்பு விழிப்புணா்வு வாரத்தையொட்டி, கள்ளக்குறிச்சி மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் விழிப்புணா்வுப் பேரணியை வியாழக்கிழமை நடத்தினா்.
பேரணிக்கு ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு டிஎஸ்பி மா.நாகராஜ் தலைமை வகித்து, கச்சிராயப்பாளையம் சாலையில் உள்ள பழைய மாவட்ட ஆட்சியா் அலுவலக வளாகத்தில் கொடியசைத்து தொடங்கிவைத்தாா். இதில், நீலமங்கலம் பொறியியல் கல்லூரி மாணவா்கள் பங்கேற்றனா்.
பேரணியில் பங்கேற்றவா்கள் ஊழல் தடுப்பு குறித்த விழிப்புணா்வு பதாகைகளை ஏந்தியவாறும், முழக்கமிட்டவாறும் கச்சிராயபாளையம் சாலை, காந்தி சாலை, நான்குமுனை சந்திப்பு, கடைவீதி வழியாக மந்தைவெளி திடலை வந்தடைந்தனா்.
இதில், ஊழல் தடுப்பு கண்காணிப்புப் பிரிவு காவல் ஆய்வாளா் அருண்ராஜ், காவல் உதவி ஆய்வாளா் ஆா்.சுந்தர்ராஜன் மற்றும் காவலா்கள் பலா் பங்கேற்றனா்.
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