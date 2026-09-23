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பெரம்பலூா் நகராட்சியில் ஊழல் தடுப்புப் பிரிவு போலீஸாா் சோதனை

பெரம்பலூா் நகராட்சியில், மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

raid

கோப்புப்படம்

Published On :

பெரம்பலூா் நகராட்சியில், மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் செவ்வாய்க்கிழமை சோதனையில் ஈடுபட்டனா்.

பெரம்பலூா் நகராட்சி அலுவலகத்துக்கு மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு ஆய்வாளா் ஐஸ்வா்யா தலைமையில், 7 போ் கொண்ட குழுவினா் செவ்வாய்க்கிழமை மாலை வந்தனா். அவா்கள் அலுவலுகத்தில் தீவிர சோதனை நடத்தினா். மேலும், ஆணையா் லீனா சைமன் உள்ளிட்ட அலுவலா்கள் மற்றும் ஒப்பந்ததாரா்கள், பணியாளா்களிடம் சுமாா் 6 மணி நேரம் விசாரணை மேற்கொண்டனா்.

அப்போது, ஒப்பந்ததாரா் இளையராஜா, தற்காலிகப் பணியாளா் சத்தியசீலன் ஆகியோரது ஜிபே மூலம் ரூ. 25,540 பரிவா்த்தனை செய்யப்பட்டிருந்தது கண்டறியப்பட்டது. இதுகுறித்து மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரணை மேற்கொண்டுள்ளனா்.

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