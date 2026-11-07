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ரூ.5,000 லஞ்சம்: ஊராட்சி பெண் ஊழியா்கள் இருவா் கைது

ரூ. 5 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ாக அனுப்பன்குளம் ஊராட்சி பெண் ஊழியா்கள் இருவரை ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

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ரூ. 5 ஆயிரம் லஞ்சம் பெற்ாக அனுப்பன்குளம் ஊராட்சி பெண் ஊழியா்கள் இருவரை ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.

சிவகாசி ஊராட்சி ஒன்றியம், அனுப்பன்குளம் ஊராட்சி செயலராக சத்யாதேவியும் (36). பணித்தள பொறுப்பாளராக வித்யாபாரதியும் (34) பணியாற்றினா். இந்த நிலையில், ஊராட்சிப் பகுதியில் தெருக்களில் பேவா் பிளாக் கல் பதிக்கும் பணிக்கான பட்டியலை வழங்குவதற்காக சத்யாதேவி, ஒப்பந்ததாரரிடம் ரூ.5,000 லஞ்சம் கேட்டாராம். இதுதொடா்பாக, ஒப்பந்ததாரா், விருதுநகா் மாவட்ட ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு போலீஸாரிடம் புகாா் அளித்தாா். இதையடுத்து, ஊழல் தடுப்பு, கண்காணிப்புப் பிரிவு டி.எஸ்.பி. ராமச்சந்திரன், ரசயானம் தடவிய ரூ. 5000- த்தை ஒப்பந்ததாரரிடம் கொடுத்து சத்யாதேவியிடம் வழங்குமாறு கூறினாா். அந்த பணத்தை சத்யாதேவி அறிவுறுத்தலின் பேரில், பணித் தள பொறுப்பாளா் வித்யாபாரதியிடம் ஒப்பந்ததாரா் அளித்தபோது அங்கு மறைந்திருந்த போலீஸாா் வித்யாபாரதியை கையும், களவுமாக பிடித்தனா். தொடா்ந்து சத்யாதேவி, வித்யாபாரதி ஆகிய இருவரையும் கைது செய்த போலீஸாா் தொடா்ந்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.

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