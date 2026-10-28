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வயல்வெளியில் புள்ளி மான்கள் கூட்டம்: நெல் பயிா்கள் சேதமடைந்ததால் கவலை

ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை அருகேயுள்ள கோவணி கிராமத்தின் வயல்வெளிப் பகுதிகளில், 25-க்கும் மேற்பட்ட புள்ளிமான்கள் புதன்கிழமை கூட்டம் கூட்டமாக வந்து பயிா்களை சேதப்படுத்தியதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்தனா்.

கோவணி கிராமத்தில் புதன்கிழமை வயல் வெளிப்பகுதியில் நெல் பயிா்களை மேய்ந்த புள்ளி மான்கள் கூட்டம்.

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ராமநாதபுரம் மாவட்டம், திருவாடானை அருகேயுள்ள கோவணி கிராமத்தின் வயல்வெளிப் பகுதிகளில், 25-க்கும் மேற்பட்ட புள்ளிமான்கள் புதன்கிழமை கூட்டம் கூட்டமாக வந்து பயிா்களை சேதப்படுத்தியதால் விவசாயிகள் கவலையடைந்தனா்.

இந்தப் பகுதியில் உள்ள கண்மாய்களுக்குத் தண்ணீா் வரத்து அதிகரித்துள்ளதாலும், வனப் பகுதிகளில் கருவேல மரங்களை அகற்றும் பணிகள் நடைபெற்று வருவதாலும், மான்கள் தங்களின் வாழ்விடத்திலிருந்து வெளியேறி வயல்வெளிப் பகுதிகளுக்கும், சாலைகளுக்கும் வருகின்றன.

உணவு, பாதுகாப்பைத் தேடி சாலையோரப் பகுதிகளுக்கு வரும் புள்ளிமான்கள் தேசிய நெடுஞ்சாலையைக் கடக்கும்போது, வாகனங்கள் மோதி உயிரிழப்பதும், தெரு நாய்கள் துரத்திக் கடிப்பதால் உயிரிழக்கும் சம்பவங்களும் தொடா்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன. இதனால் மான்களை பாதுகாக்க அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று சமூக ஆா்வலா்களும், விவசாயிகளும் கோரிக்கை விடுத்தனா்.

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