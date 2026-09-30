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கமுதி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து அக்காள் - தம்பி பலி!

கமுதி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து அக்காள் - தம்பி பலியானதைப் பற்றி..

பால பிரவீன் - நிறைமதி.

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கமுதி அருகே மின்சாரம் பாய்ந்து அக்காள் - தம்பி பலியான சம்பவம் அந்தப் பகுதியில் பெரும் சோகத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

ராமநாதபுரம் மாவட்டம் கமுதி அருகே அச்சங்குளம் கிராமத்தைச் சேர்ந்தவர் மோகன்தாஸ். இவரின் மகள் நிறைமதி (10) ஐந்தாம் வகுப்பும், மகனான பால பிரவீன் (6) ஒன்றாம் வகுப்பு படித்து வந்தனர்.

இவர்கள் இருவரும் புதன்கிழமை காலை அவர்களது கிராமத்தில் உள்ள ஊராட்சி நிர்வாகம் அமைக்க சார்பில் அமைக்கப்பட்ட குடிநீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் இரும்புக் குழாய்யைப் பிடித்து விளையாடிக் கொண்டிருந்தனர்.

பால பிரவீன் - நிறைமதி.

பால பிரவீன் - நிறைமதி.

அப்போது எதிர்பாராத விதமாக குடிநீர் குழாய் வழியாக மின்சாரம் பாய்ந்து சம்பவ இடத்திலேயே அக்காள், தம்பி இரண்டு பேரும் பரிதாபமாக பலியாகினர்.

மின்சாரம் பாய்ந்து பலியான இருவரது உடல்களும் கமுதி அரசு மருத்துவமனைக்கு உடற்கூறாய்வுக்காக அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளது. இந்தச் சம்பவம் குறித்து அபிராமம் போலீசார் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரித்து வருகின்றனர்.

விளையாடிக் கொண்டிருந்த அக்காள் - தம்பி மின்சாரம் பாய்ந்து உயிரிழந்த சம்பவம் கிராமத்தையே சோகத்தில் ஆழ்த்தியுள்ளது.

Summary

elder sister and her younger brother electrocutes to death while playing in kamudhi

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