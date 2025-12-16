சிவகங்கை
சாலைக்கிராமம் பகுதியில் இன்று மின்தடை
சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடி ஒன்றியம் சாலைக்கிராமம் பகுதியில் புதன்கிழமை (டிச.17) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
சாலைக்கிராமம் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெறவுள்ளதால் சாலைக்கிராமம், முத்துராமலிங்கபுரம், சூராணம், வடக்கு சாலைக்கிராமம், அண்டக்குடி, கோட்டையூா், சிறுபாலை, அதிகரை, வல்லக்குளம் வண்டல், ராதாபுளி அதன் சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் புதன்கிழமை (டிச.17) காலை 10 மணி முதல் மாலை 5 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என மின் வாரிய நிா்வாகம் தெரிவித்தது.