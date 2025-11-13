மாநில டென்னிஸ் போட்டிக்கு தகுதி பெற்ற அரசுப் பள்ளி மாணவிகள்
சிவகங்கை அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளி மாணவிகள் மாநில அளவிலான டென்னிஸ் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றனா்.
பள்ளிக் கல்வித் துறை சாா்பில் தமிழகம் முழுவதும் அனைத்து மாவட்டங்களிலும் அரசு, அரசு உதவி பெறும் பள்ளி, தனியாா் பள்ளிகளுக்கான விளையாட்டுப்போட்டிகள் அண்மையில் நடைபெற்றன. இவற்றில், சிவகங்கையிலுள்ள அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் டென்னிஸ் பயிற்சி பெற உரிய மைதானம் இன்றி மண் தரையில் பயிற்சி எடுத்த மாணவிகள் 4 போ் டென்னிஸ் போட்டியிலும், 2 போ் ஸ்குவாஷ் போட்டியிலும் முதலிடம் வென்று மாநில அளவிலான போட்டியில் பங்கேற்கத் தகுதி பெற்றனா்.
பள்ளி மேலாண்மைக் குழுத் தலைவா் சரோஜாபூமிநாதன், துணைத் தலைவா் எம். ஆனந்தவள்ளி, உறுப்பினா்கள், தலைமையாசிரியா் சிவமணி முன்னிலையில் மாணவிகளுக்கு வியாழக்கிழமை சால்வை அணிவித்து வாழ்த்தினா்.
இதுகுறித்து பள்ளியின் உடல்கல்வி ஆசிரியா்கள் ஆரோக்கியசெல்வராணி, கே. லட்சுமி ஆகியோா் கூறியதாவது:
டென்னிஸ் விளையாட்டில் ஆா்வமாக இருந்த 10 மாணவிகளுக்குப் பள்ளியில் உள்ள மைதானத்தில் பயிற்சி அளித்தோம். அவா்களும் கடுமையாகப் பயிற்சி எடுத்து டென்னிஸ் விளையாட்டின் நுணுக்கங்களைக் கற்றுக் கொண்டனா்.
இதையடுத்து, வட்டார அளவிலும் தொடா்ந்து மாவட்ட அளவிலும் 14 வயது, 17 வயது, 19 வயதுக்கு கீழே உள்ளவா்களுக்கு நடைபெற்ற ஒற்றையா், இரட்டையா் டென்னிஸ் போட்டிகளில் 5 பிரிவுகளில் மாணவிகள் 6 போ் முதலிடம் பிடித்து மாநிலப் போட்டிக்குத் தகுதி பெற்றனா். இவா்கள் அனைவரும் வருகிற 20-ஆம் தேதி திருவண்ணாமலையில் நடைபெறவுள்ள மாநிலப் போட்டியில் பங்கேற்கவுள்ளதாகத் தெரிவித்தனா்.
இது குறித்து நகா் மன்ற உறுப்பினா் மகேஷ்குமாா் கூறியதாவது:
75 ஆண்டுகளைக் கடந்த அரசு மகளிா் மேல்நிலைப் பள்ளியில் சுமாா் 750 போ் படித்து வருகின்றனா். இந்தப் பள்ளியில் டென்னிஸ் விளையாட்டுக்குப் பயிற்சி பெற உரிய மைதானம் இல்லாதபோதும்கூட, மாணவிகள் திறமையை வெளிப்படுத்தியுள்ளனா். இந்தப் பள்ளியில் டென்னிஸ் விளையாட்டு மைதானத்தை அமைக்க விளையாட்டுத் துறை அமைச்சா் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்றாா்.
இதுகுறித்து சிவகங்கை மன்னா் மேல்நிலைப் பள்ளி உடல்கல்வி இயக்குநா் டி. அபுதாகீா் கூறியதாவது:
டென்னிஸ் விளையாட்டில் தமிழகம் குறிப்பிடத்தக்க முன்னேற்றங்களைக் கண்டுள்ளது. 2025-இல் நடைபெற்ற 38-ஆவது தேசிய விளையாட்டுப் போட்டிகளில் தமிழ்நாடு ஆண்கள் டென்னிஸ் அணி தங்கம் வென்றது. தமிழ்நாடு அரசு டென்னிஸ் விளையாட்டை ஊக்குவிப்பதுடன், விளையாட்டு மேம்பாட்டு ஆணையத்தின் மூலம் போட்டிகளையும் நடத்துகிறது.
இளைஞா்களையும், குறிப்பாக பெண்களையும் டென்னிஸ் விளையாட்டில் ஈடுபடுத்துவதன் மூலம், டென்னிஸ் விளையாட்டில் தமிழகத்தின் ஆதிக்கத்தை உறுதி செய்ய முடியும். அதற்குத் தேவையான அடிப்படைக் கட்டமைப்புகளை அனைத்துப் பள்ளிகளிலும் உருவாக்க வேண்டும் என்றாா்.