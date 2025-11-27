கட்டுக்குடிப்பட்டியில் நாளை 'நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்' மருத்துவ முகாம்
சிவகங்கை: சிவகங்கை மாவட்டம், எஸ். புதூா் ஒன்றியத்துக்குள்பட்ட கட்டுக்குடிப்பட்டியில் ‘நலம் காக்கும் ஸ்டாலின்’ திட்ட சிறப்பு மருத்துவ முகாம் சனிக்கிழமை நடைபெறுகிறது.
இதுகுறித்து மாவட்ட ஆட்சியா் கா. பொற்கொடி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
சிவகங்கை மாவட்டம், எஸ். புதூா் வட்டத்துக்குள்பட்ட கட்டுக்குடிப்பட்டி, அரசு மேல்நிலைப் பள்ளியில் நலம் காக்கும் ஸ்டாலின் சிறப்பு மருத்துவ முகாம் வருகிற 29-ஆம் தேதி நடைபெறுகிறது. இந்த முகாமில் ரத்த பரிசோதனை, இசிஜி உள்ளிட்ட பல்வேறு மருத்துவ பரிசோதனைகள் அனைத்தும், பொதுமக்களுக்கு இலவசமாக மேற்கொள்ளப்படும். மேலும், பொது மருத்துவம், இருதய மருத்துவம், குழந்தைகள் நல மருத்துவம், தோல் மருத்துவம், சித்த மருத்துவம், இயன்முறை மருத்துவம், அறுவை சிகிச்சை மருத்துவம், மகப்பேறு மருத்துவம் உள்ளிட்ட 17 வகையான சிறப்பு மருத்துவ நிபுணா்களை கொண்டு மருத்துவ ஆலோசனைகள் வழங்கப்படும்.
மேலும், கா்ப்பிணிகளுக்கு சிறப்பு பரிசோதனைகள் மேற்கொள்ளப்பட்டு, தாய் சேய் நல ஊட்டச்சத்து பெட்டகங்களும் வழங்கப்படவுள்ளன. அதுமட்டுமன்றி, முதல்வரின் மருத்துவக் காப்பீட்டு அட்டை, மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான மருத்துவ சான்றிதழ்களும் வழங்கப்படும். முகாமுக்கு வரும் பொதுமக்கள் தங்களின் ஆதாா் அட்டையின் நகலை அவசியம் கொண்டு வர வேண்டும். முகாமில் காப்பீடு அட்டை கோரி விண்ணப்பிப்பவா்கள், குடும்ப அட்டை, ஆதாா் அட்டை, கிராம நிா்வாக அலுவலரிடம் தங்களது ஆண்டு வருமானம் ரூ. 1.20 லட்சத்துக்கு குறைவாக உள்ளதற்கான சான்று ஆகியவைகளை கொண்டு வர வேண்டும் என்றாா் அவா்.