Dinamani
சிவகங்கை

தபால் வாக்குப் பதிவில் குளறுபடி: தேவகோட்டையில் தவெகவினா் சாலை மறியல்

முதியவரின் விருப்பத்துக்கு மாறாக தபால் வாக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டதாகக் கூறி, தேவகோட்டையில் தவெகவினா் செவ்வாய்க்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

தபால் வாக்கு - கோப்புப்படம்.

Updated On :14 ஏப்ரல் 2026, 10:21 pm

முதியவரின் விருப்பத்துக்கு மாறாக தபால் வாக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டதாகக் கூறி, தேவகோட்டையில் தவெகவினா் செவ்வாய்க்கிழமை சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனா்.

சிவகங்கை மாவட்டம், காரைக்குடி காளவாய் பொட்டல் பகுதி ஜீவானந்தம் தெருவில் வசிக்கும் ராஜாமணி (90), அவரது மனைவி சீதையம்மாள் ஆகியோரிடம் தபால் வாக்குப் பதிவுக்காக சென்ற தோ்தல் அலுவலா்கள், முதியவரின் உறவினா்களை வெளியே அனுப்பி விட்டு அவரை தனியாக வாக்களிக்கச் செய்தனராம். அப்போது, ராஜாமணி தவெக வேட்பாளா் மருத்துவா் டி.கே. பிரபுவுக்கு வாக்களிக்க விரும்புவதாக தெரிவித்ததாகவும், ஆனால், அவரது விருப்பத்துக்கு மாறாக ‘கை’ சின்னத்துக்கு வாக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டதாகவும் முதியவா் தரப்பில் புகாா் கூறப்பட்டது. இதுகுறித்து முதியவா் ராஜாமணியின் மருமகள் கவிதா காரைக்குடி உதவி காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆசிஸ் புணியா, காரைக்குடி வட்டாட்சியா் ராஜா ஆகியோரிடம் புகாா் அளித்தாா்.

இந்த நிலையில், இதுகுறித்து தேவகோட்டை பகுதியில் செவ்வாய்க்கிழமை பிரசாரத்தில் ஈடுபட்டிருந்த தவெக வேட்பாளா் மருத்துவா் டி.கே. பிரபுவுக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. இதைத் தொடா்ந்து, அவா் காரைக்குடி தோ்தல் நடத்தும் அலுவலரும், சாா் ஆட்சியருமான ஆயுஷ் வெங்கட் வத்ஸை சந்தித்து மனு அளிக்க முயன்றாா். அப்போது, நேரில் மனுவைப் பெறமுடியாது எனவும், தொலைபேசியில் தொடா்பு கொள்ளுமாறும் தெரிவிக்கப்பட்டதாம்.

இதற்கு எதிா்ப்புத் தெரிவித்து வேட்பாளா் டி.கே. பிரபு தலைமையில் தவெக நிா்வாகிகள், தொண்டா்கள் அந்தப் பகுதியில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனா். தகவலறிந்ததும் அதிகாரிகள், காவல் துறையினா் மறியலில் ஈடுபட்டவா்களிடம் பேச்சுவாா்த்தை நடத்தியதையடுத்து சமரசம் ஏற்பட்டு சாலை மறியலை கைவிட்டு கலைந்து சென்றனா்.

தொடர்புடையது

முதியோருக்கான தபால் வாக்குப் பதிவு இன்று தொடக்கம்

அத்தியாவசியப் பணியாளா்கள் 13,493 போ் தபால் வாக்கு செலுத்த விருப்பம்

வாக்குப் பதிவு மையத்தில் தபால் வாக்கு செலுத்தும் பணி நிறைவு

காரைக்குடி தொகுதி தவெக வேட்பாளா்

ராத்து ராசன் பாடல்!
#ipl2026 | ராஜஸ்தானைக் கலங்கடித்த அறிமுக வீரர்: யார் இந்த பிரஃபுல் ஹிங்கே? | Praful Hinge |
தவெக தேர்தல் வாக்குறுதிகள்! அறிவித்த விஜய்! | Vijay full speech
#ipl2026 | கொல்கத்தாவை வீழ்த்தி வெற்றிநடையைத் தொடருமா சிஎஸ்கே? | CSK vs KKR Match Preview |
