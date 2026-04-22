Dinamani
மானாமதுரையில் காங்கிரஸாா் இருசக்கர வாகனப் பிரசாரம்

சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் செவ்வாய்க்கிழமை இருசக்கர வாகனத்தில் பேரணியாகச் சென்று திமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்தனா்.

மானாமதுரையில் திமுக வேட்பாளரை ஆதரித்து செவ்வாய்க்கிழமை இருசக்கர வாகனப் பேரணியாகச் சென்று பிரசாரம் செய்த காங்கிரஸ் கட்சியினா்.

Updated On :21 ஏப்ரல் 2026, 9:45 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், மானாமதுரையில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் செவ்வாய்க்கிழமை இருசக்கர வாகனத்தில் பேரணியாகச் சென்று திமுக வேட்பாளருக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்தனா்.

மானாமதுரையில் உள்ள மகாத்மா காந்தி சிலையிலிருந்து காங்கிரஸ் நகா் தலைவரும், நகா்மன்ற உறுப்பினருமான பி. புருஷோத்தமன் தலைமையில் காங்கிரஸ் கட்சியினா் இருசக்கர வாகனத்தில் புறப்பட்டு மானாமதுரை நகா் முழுவதும் பேரணியாகச் சென்றனா். அப்போது அவா்கள் மானாமதுரை தொகுதி திமுக வேட்பாளா் தமிழரசி ரவிக்குமாருக்கு ஆதரவாக பிரசாரம் செய்து வாக்கு சேகரித்தனா். இதில் காங்கிரஸ் வட்டாரத் தலைவா் காசி ராமலிங்கம், மாவட்ட இணைச் செயலா் காசி, இளைஞா் காங்கிரஸ் நிா்வாகிகள் பொம்முராஜ், திலீபன் வழக்குரைஞா் பிரிவு நிா்வாகி எம்.முத்துக்குமாா் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

தொடர்புடையது

பவானி நகரில் திமுக, அதிமுக இறுதிக்கட்ட பிரசாரம்

வி.கே.புரத்தில் எஸ்டிபிஐ கட்சியினா் பிரசாரம்

திருவள்ளூா்: திமுக வேட்பாளா் தீவிர பிரசாரம்

இருசக்கர வாகனத்தில் பேரணியாக சென்று வாக்கு சேகரிப்பு

வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK
வீடியோக்கள்

#tnelections2026 | பெண்கள் வாக்கு யாருக்கு? மத்திய அமைச்சர் பியூஷ் கோயல் நேர்காணல் | BJP | DMK | TVK

8 மணி நேரங்கள் முன்பு
தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!
வீடியோக்கள்

தமிழ்நாட்டை மீண்டும் ஆளத் தகுதி படைத்த MK Stalin! | kamal வெளியிட்ட விடியோ!

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk
வீடியோக்கள்

TVK விஜய்க்கு வெற்றி வாய்ப்பு எப்படி? | TN Election 2026 | TVK Vijay | DMK | ADMK | NTK | TVk

தினமணி செய்திச் சேவை

13 மணி நேரங்கள் முன்பு
நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin
வீடியோக்கள்

நான் என்னைக்குமே Danger-தான்! - 5 ஆண்டுகால பணிகள் குறித்து M.K. Stalin

இணையதளச் செய்திப் பிரிவு

16 மணி நேரங்கள் முன்பு