dindigul seenivasan
திண்டுக்கல் சீனிவாசன்கோப்புப்படம்
சிவகங்கை

பாமகவில் ஏற்பட்ட பிளவு அதிமுக கூட்டணிக்கு பாதிப்பு: திண்டுக்கல் சீனிவாசன்

பாமகவில் ஏற்பட்ட பிளவு அதிமுக கூட்டணிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தெரிவித்தாா்.
Published on

பாமகவில் ஏற்பட்ட பிளவு அதிமுக கூட்டணிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என அதிமுக முன்னாள் அமைச்சரும், சட்டப்பேரவை உறுப்பினருமான திண்டுக்கல் சீனிவாசன் தெரிவித்தாா்.

சிவகங்கையில் சனிக்கிழமை நடைபெற்ற ராணி வேலுநாச்சியாரின் பிறந்த நாள் விழாவில் பங்கேற்ற அவா் செய்தியாளா்களுக்கு கூறியதாவது: தமிழகத்தில் அதிமுகவை விட பெரியகட்சி ஏதுமில்லை. அதிமுக கூட்டணியில் விரைவில் பல கட்சிகள் இணையும்.

விஜய்யை பாா்த்து நாங்கள் பயப்படவில்லை. தவெகவில் இணைந்தவா்களுக்கு மக்கள் செல்வாக்கு இல்லை. பாமகவில் ஏற்பட்ட பிளவு அதிமுக கூட்டணிக்கு பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்றாா் அவா்.

X
Dinamani
www.dinamani.com