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சிவகங்கை

சுப்ரமணிய சுவாமி கோயில் குடமுழுக்கு

சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடி ஒன்றியம் தெற்குவண்டல் செல்வ விநாயகா், வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்ரமணிய சுவாமி, மந்தையம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

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இளையான்குடி ஒன்றியம், தெற்குவண்டல் சுப்பிரமணிய சுவாமி கோயிலில் புதன்கிழமை நடைபெற்ற குடமுழுக்கு.

Updated On :25 ஜூன் 2026, 2:32 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், இளையான்குடி ஒன்றியம் தெற்குவண்டல் செல்வ விநாயகா், வள்ளி, தெய்வானை சமேத சுப்ரமணிய சுவாமி, மந்தையம்மன் கோயில் குடமுழுக்கு புதன்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தக் கோயிலில் கடம் புறப்பாட்டுக்கு பிறகு, காலை 6.45 மணிக்கு சிவாசாரியா்கள் செல்வ விநாயகா், சுப்ரமணிய சுவாமி, மந்தையம்மன் மூலவா்களின் விமானக் கலசங்களின் மீது புனிதநீா் ஊற்றி குடமுழுக்கை நடத்தினா். இதில் திரளான பக்தா்கள் பங்கேற்றனா். பின்னா் பக்தா்கள் மீது புனிதநீா் தெளிக்கப்பட்டது.

இதைத்தொடா்ந்து மூலவா்களுக்கு கலச நீரால் அபிஷேகம் நடத்தி சிறப்பு அலங்காரம் செய்து பூஜைகள், தீபாராதனைகள் நடைபெற்றன. இதையடுத்து, பக்தா்களுக்கு அன்னதானம் வழங்கப்பட்டது.

இதற்கான ஏற்பாடுகளை தெற்குவண்டல், மரைக்கான் குடியிருப்பு, மாடக்கோட்டை கிராம மக்கள் செய்தனா்.

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