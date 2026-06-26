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சிவகங்கை

சா்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தின விழிப்புணா்வுப் பேரணி

சிவகங்கை அரசு மகளிா் கலைக்கல்லூரி மாணவிகள் சாா்பில் சா்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தின விழிப்புணா்வுப் பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

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~ சிவகங்கை அரசு மகளிா் கலைக்கல்லூரி சாா்பில் வியாழக்கிழமை நடைபெற்ற விழிப்புணா்வுப் பேரணியில் பங்கேற்ற மாணவிகள்.

Updated On :26 ஜூன் 2026, 2:09 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை அரசு மகளிா் கலைக்கல்லூரி மாணவிகள் சாா்பில் சா்வதேச போதைப் பொருள் ஒழிப்பு தின விழிப்புணா்வுப் பேரணி வியாழக்கிழமை நடைபெற்றது.

இந்தப் பேரணிக்கு கல்லூரி முதல்வா் ஆா். இந்திரா தலைமை வகித்தாா். கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா் ஜெ.பிரான்சிஸ் முன்னிலை வகித்தாா். மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளா் ஆா். சிவபிரசாத் பேரணியை கொடியசைத்துத் தொடங்கி வைத்தாா்.

இந்தப் பேரணி திருப்பத்தூா் சாலை, மாவட்ட ஆட்சியா் வளாகம் வழியாகச் சென்று கல்லூரி வளாகத்தில் நிறைவடைந்தது.

முன்னதாக, கல்லூரி வளாகத்தில் பூமிநாதன் கலைக்குழுவின் சாா்பில் ஆடல், பாடல் விழிப்புணா்வு கலை நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதைத்தொடா்ந்து மாணவிகள் அனைவரும் போதைப்பொருளுக்கு எதிரான உறுதி மொழி ஏற்றுக்கொண்டனா்.

இதில், கல்லூரி போதைப்பொருள் எதிா்ப்பு மன்ற ஒருங்கிணைப்பாளா் ஆா். பூங்கொடி, உதவி ஆணையா் (கலால்) சிவபாலன், வட்டாட்சியா் எம். சிவராமன், வருவாய் ஆய்வாளா் பிரபு, போதை மறுவாழ்வு சேவை மைய இயக்குநா் மகாலிங்கம், செயலா் தமராக்கி உருமத்தான் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.

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