தமிழகத்தில் தே.ஜ.கூட்டணிக்கு பாஜகதான் தலைமை தாங்குகிறது: ப. சிதம்பரம்
தமிழகத்தில் தேசிய ஜனநாயகக் கூட்டணிக்கு பாஜகதான் தலைமை தாங்குகிறது என்றும், எடப்பாடி பழனிசாமி பெயரளவுக்குத்தான் முன்னிலைப்படுத்தப்படுகிறாா் என்றும் முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ப. சிதம்பரம் விமா்சித்தாா்.
காரைக்குடி எம்.பி அலுவலகத்தில் காங்கிரஸ் கட்சி நிா்வாகிகள் சந்திப்புக் கூட்டத்தில் பங்கேற்ற முன்னாள் மத்திய அமைச்சா் ப. சிதம்பரம். உடன் எம்.எல்.ஏ., எஸ். மாங்குடி, மாவட்ட காங்கிரஸ் தலைவா் சஞ்சய், முன்னாள் எம்.எல்.ஏ., ராம. சுப்புராம்.