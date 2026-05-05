ஒரே ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் திமுக அமைச்சர் தோல்வி! தவெக வெற்றி!
ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் அமைச்சா் பெரியகருப்பன் தோல்வி

Updated On :5 மே 2026, 4:04 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் பேரவைத் தொகுதி திமுக வேட்பாளரும், அமைச்சருமான கே.ஆா். பெரியகருப்பன் ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தாா்.

திருப்பத்தூா் தொகுதி வாக்கு எண்ணிக்கையில் குளறுபடி இருப்பதாக திமுக வேட்பாளா் கே.ஆா். பெரியகருப்பன் தெரிவித்த புகாரையடுத்து, இறுதி முடிவை அறிவிப்பதில் தாமதம் ஏற்பட்டது.

இந்தத் தொகுதிக்கான வாக்கு எண்ணிக்கையின் நிறைவில் மூன்று மின்னணு வாக்குப் பதிவு இயந்திரங்களில் பதிவான வாக்குகளை எண்ண வேண்டியிருந்தது.

இந்த நிலையில், திமுக வேட்பாளா் பெரியகருப்பன் புகாா் தெரிவித்ததால், ஆலோசனை நடத்திய அதிகாரிகள் மறுவாக்கு எண்ணிக்கைக்கு சம்மதித்தனா்.

இந்தச் சூழ்நிலையில், மறுவாக்கு எண்ணும் மையத்தில் சலசலப்பு நிலவியதால் போலீஸாா் குவிக்கப்பட்டனா். வாக்கு எண்ணிக்கை நடைபெற்று இறுதி முடிவு வெளியிடப்பட்டது.

இறுதியாக தவெக வேட்பாளா் சீனிவாச சேதுபதி 83,365 வாக்குகள் பெற்றாா். திமுக வேட்பாளா் பெரியகருப்பன் 83,364 வாக்குகள் பெற்று, ஒரு வாக்கு வித்தியாசத்தில் தோல்வியடைந்தாா். இது அமைச்சா் பெரியகருப்பன், திமுகவினா் இடையே அதிா்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.

