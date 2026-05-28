சிவகங்கை

ஒக்கூா் புதூரில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்

சிவகங்கை அருகே ஒக்கூா் புதூரில் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, புதன்கிழமை மாட்டு வண்டிப் பந்தயம் நடத்தப்பட்டது.

Updated On :28 மே 2026, 3:43 am IST

தினமணி செய்திச் சேவை

சிவகங்கை அருகே ஒக்கூா் புதூரில் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, புதன்கிழமை மாட்டு வண்டிப் பந்தயம் நடத்தப்பட்டது.

ஒக்கூா் புதூா் திருவேட்டை மூா்த்தி அய்யனாா் கோயில் திருவிழாவை முன்னிட்டு, ஒக்கூா் புதூரிலிருந்து பெருமாள்பட்டி வரை மாலை 4 மணியளவில் மாட்டு வண்டிப் பந்தயம் நடைபெற்றது.

இதில், சிவகங்கை, மதுரை, புதுக்கோட்டை, ராமநாதபுரம், தேனி, திண்டுக்கல் உள்ளிட்ட மாவட்டங்களிலிருந்து மொத்தம் 10 குதிரைகளும், 6 ஜோடி பூஞ்சிட்டு மாடுகளும் பங்கேற்றன. இதில் வெற்றி பெற்று முதல் 4 இடங்களைப் பிடித்த மாடுகளின் உரிமையாளா்களுக்கும், சாரதிகளுக்கும் பரிசுகள் வழங்கி கௌரவிக்கப்பட்டனா்.

இந்தப் பந்தயத்தை ஒக்கூா், அண்ணாநகா், சோழபுரம், பெருமாள்பட்டி, நாலுகோட்டை, ஈசனூா், கருங்காலக்குடி, கருங்காபட்டி, காளையாா்மங்கலம் உள்ளிட்ட பகுதிகளைச் சோ்ந்த பொதுமக்கள் சாலையின் இருபுறமும் நின்று கண்டுகளித்தனா்.

பாதாள பேச்சியம்மன் கோயில் திருவிழா

கடலாடி அருகே இரட்டை மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்

கிடாக்குளம் கோயில் திருவிழா: பெண்கள் முளைப்பாரி ஊா்வலம்

ஆப்பனூரில் இரட்டை மாட்டு வண்டிப் பந்தயம்

“கொதிக்கும் தமிழ்நாடு; இந்த வெப்பம் சாதாரணமானதில்லை”: பூவுலகு வெற்றிச்செல்வன்

கில்லி போல் தட்டி தூக்கிய ஆர்சிபி: மாட்டிக்கொண்ட குஜராத்! | RCB vs GT Review

"அதிமுக ஒன்றுகூடிவிட்டது. பொதுச்செயலாளர் எடப்பாடியார்தான்!”

யாரும் எதிர்பார்க்காத முடிவு! | திருமாவளவன் வெளியிட்ட விடியோ! | VCK | TVK | DMK

