குன்றக்குடி பகுதியில் நவ. 30-இல் மின் தடை
சிவகங்கை மாவட்டம், குன்றக்குடி பகுதியில் வருகிற திங்கள்கிழமை (நவ.30) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
கோப்புப் படம்
சிவகங்கை மாவட்டம், குன்றக்குடி பகுதியில் வருகிற திங்கள்கிழமை (நவ.30) மின் தடை ஏற்படும் என அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து காரைக்குடி மின்கோட்ட செயற்பொறியாளா் எம். லதாதேவி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
காரைக்குடி மின் கோட்டம், கோவிலூா் துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் நடைபெற உள்ளதால், குன்றக்குடி, பாதரக்குடி, நேமம், மானகிரி, தளக்காவூா், கீரணிப்பட்டி, கூத்தலூா், பொய்யலூா், பாடத்தான்பட்டி, பிளாா், இலங்குடி, ஆலங்குடி, கூத்தகுடி, கண்டரமாணிக்கம், பட்டணம்பட்டி ஆகிய பகுதிகளில் அன்று காலை 10 மணி முதல் பிற்பகல் 2 மணி வரை மின் விநியோகம் இருக்காது என்றாா் அவா்.
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