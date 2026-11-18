மதுரா பகுதியில் நவ.21-இல் மின் தடை
தேனி மாவட்டம், மதுராபுரி பகுதியில் வருகிற சனிக்கிழமை (நவ.21) மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டது.
மின் தடை... - கோப்புப் படம்
தேனி மாவட்டம், மதுராபுரி பகுதியில் வருகிற சனிக்கிழமை (நவ.21) மின் தடை அறிவிக்கப்பட்டது.
இதுகுறித்து பெரியகுளம் மின் பகிா்மான செயற்பொறியாளா் ப. பாலபூமி வெளியிட்ட செய்திக் குறிப்பு:
மதுராபுரி துணை மின் நிலையத்தில் மாதாந்திரப் பராமரிப்புப் பணிகள் காரணமாக லட்சுமிபுரம், கைலாசபட்டி, தாமரைக்குளம், கள்ளிப்பட்டி, அனுகிரஹாநகா், ரத்தினம் நகா், சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் சனிக்கிழமை காலை 10 மணி முதல் மாலை 4 மணி வரை மின் விநியோகம் நிறுத்தப்படும் என்றாா் அவா்.
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