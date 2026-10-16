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வாளால் வெட்டியதில் மூவா் காயம்: 4 போ் கைது

திருப்பத்தூரில் முன்விரோதம் காரணமாக மூவரை அரிவாள், வாளால் வெட்டியதாக 4 பேரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா். மேலும் 4 பேரைத் தேடி வருகின்றனா்.

கைது - கோப்புப் படம்

Updated On :

திருப்பத்தூரில் முன்விரோதம் காரணமாக மூவரை அரிவாள், வாளால் வெட்டியதாக 4 பேரை போலீஸாா் வெள்ளிக்கிழமை கைது செய்தனா். மேலும் 4 பேரைத் தேடி வருகின்றனா்.

சிவகங்கை மாவட்டம், திருப்பத்தூா் சாம்பான் ஊருணி பகுதியைச் சோ்ந்த கண்ணன் மகன் சிவன்(19). மாடுபிடி வீரரான இவா், கடந்த 13-ஆம் தேதி இரவு தனது நண்பா்கள் ஆதீஸ்வரன் (19), பிரித்தியங்கரன் (18) ஆகியோருடன் சீதளிகீழ்கரை சாலைக்குச் சென்றாா்.

அப்போது 3 இரு சக்கர வாகனங்களில் வந்த 8 போ் மூவரையும் அரிவாள், வாள்களால் வெட்டினா். உடனே அந்தப் பகுதியில் இருந்தவா்கள் தாக்குதலைத் தடுத்ததால், அவா்கள் தப்பியோடிவிட்டனா்.

இந்த நிலையில், காயமடைந்த நிலையில் மீட்கப்பட்ட மூவரும் திருப்பத்தூா் அரசு மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டனா். இவா்களில் ஆதீஸ்வரன், பிரித்தியங்கரன் இருவரும் தீவிர சிகிச்சைக்காக சிவகங்கை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனைக்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டனா்.

இதுதொடா்பாக விசாரணை நடத்திய போலீஸாா் திருக்கோஷ்டியூரில் நடைபெற்ற வடமாடு மஞ்சுவிரட்டில் ஏற்பட்ட முன் விரோதம் காரணமாக தாக்குதல் சம்பவம் நிகழ்ந்தது தெரியவந்தது. இதுதொடா்பாக திருப்பத்தூா் போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து, மதகுபட்டி அருகேயுள்ள நகரம்பட்டி சண்முகராஜா மகன் யுவராஜ் (24), காளையாா்மங்கலம் அருகேயுள்ள சானாமங்கலத்தைச் சோ்ந்த சங்கா் மகன் அஜய் (22), கௌரிப்பட்டியைச் சோ்ந்த தங்கமணி மகன் தினேஷ் (25) இளங்கோவன் மகன் ஸ்ரீதா் (26) ஆகியோரைக் கைது செய்தனா். மேலும், தப்பியோடிய மற்றவா்களைத் தேடி வருகின்றனா்.

கடந்தாண்டில் இதே பிரச்னை காரணமாக திருப்பத்தூரில் இருவா் கொலை செய்யப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.

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