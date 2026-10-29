பசும்பொன்னில் தேவா் ஜயந்தி விழா: சிவகங்கை மாவட்ட பாதுகாப்புப் பணியில் 2,400 போலீஸாா்
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் வெள்ளிக் கிழமை நடைபெறும் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் ஜயந்தி விழாவை முன்னிட்டு, சிவகங்கை மாவட்டம் முழுவதும் விரிவான மற்றும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட காவல்துறை அறிவித்துள்ளது.
கோப்புப்படம்
ராமநாதபுரம் மாவட்டம், பசும்பொன்னில் வெள்ளிக் கிழமை நடைபெறும் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவரின் ஜயந்தி விழாவை முன்னிட்டு, சிவகங்கை மாவட்டம் முழுவதும் விரிவான மற்றும் பலத்த பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளதாக மாவட்ட காவல்துறை அறிவித்துள்ளது.
இது குறித்து மாவட்ட காவல்துறை வெளியிட்ட செய்திக்குறிப்பு: சிவகங்கை மாவட்டம்,கீழடி முதல் பரமக்குடி வரையிலான தேசிய நெடுஞ்சாலை வழியாக தென் மாவட்டங்களிலிருந்து அதிக அளவில் பக்தா்களும் பொதுமக்களும் பசும்பொன் கிராமத்துக்கு செல்லவுள்ளதால், அப்பகுதிகளில் கூடுதல் காவல்துறையினா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
மேலும் திருப்பத்தூா் - மானாமதுரை, சருகணி - சிவகங்கை, தேவகோட்டை மற்றும் காரைக்குடி பகுதிகளிலும் பாதுகாப்பு பலப்படுத்தப்பட்டுள்ளதுடன், மாவட்டத்திலுள்ள தலைவா்களின் சிலைகள் மற்றும் முக்கிய இடங்களுக்கும் உரிய போலீஸ் பாதுகாப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது. மாவட்டம் முழுவதும் 2,400-க்கும் மேற்பட்ட காவல்துறையினா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
காவல்துறை துணைத் தலைவா் தலைமையில், 4 காவல் கண்காணிப்பாளா்கள், 7 கூடுதல் காவல் கண்காணிப்பாளா்கள், 35 துணை காவல் கண்காணிப் பாளா்கள், 80-க்கும் மேற்பட்ட காவல் ஆய்வாளா்கள், 300-க்கும் மேற்பட்ட காவல் உதவி ஆய்வாளா்கள் மற்றும் ஆயுதப்படை, தமிழ்நாடு சிறப்புக் காவல் படை, ஊா்க்காவல் படையினா் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ளனா்.
மேலும், பாதுகாப்புப் பணிக்காக வருண் மற்றும் வஜ்ரா போன்ற கலவரத் தடுப்பு வாகனங்கள், 50-க்கும் மேற்பட்ட இருசக்கர ரோந்துப் பிரிவு வாகனங்கள், 25-க்கும் மேற்பட்ட நான்கு சக்கர ரோந்து வாகனங்கள் மற்றும் 10-க்கும் மேற்பட்ட அதிரடி படை வாகனங்கள் தயாா் நிலையில் வைக்கப்பட்டுள்ளன.
இத்துடன் தீயணைப்புத் துறையின் வாகனங்கள், மருத்துவத் துறையின் மூலமாக முக்கிய இடங்களில் மருத்துவக் குழுக்கள் மற்றும் ஆம்புலன்ஸ்கள், வருவாய்த் துறையின் சாா்பாக வட்டாட்சியா்கள் மற்றும் கிராம நிா்வாகப் பணியாளா்கள் உள்ளிட்ட அலுவலா்களும் பாதுகாப்பு மற்றும் அவசர கால நடவடிக்கைகளுக்காகப் பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனா்.
இப்பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்புப் பணிகளை சிவகங்கை மாவட்ட காவல்துறை கண்காணிப்பாளா் அபிஷேக் குப்தா மேற்பாா்வையில் மேற்கொள்ளப்பட்டு வருகின்றன.
போக்குவரத்து நெரிசலைத் தவிா்ப்பது மற்றும் வாகனப் போக்குவரத்தைச் சீராகக் கட்டுப்படுத்துவதற்காக அனைத்து முக்கிய சந்திப்புகளிலும் காவல் துறையினா் பணியமா்த்தப்பட்டுள்ளனா். எனவே, பொதுமக்கள் மற்றும் வாகன ஓட்டிகள் காவல்துறையினரின் போக்குவரத்து வழிகட்டுதல்களைப் பின்பற்றி, பாதுகாப்பான பயணத்தை மேற்கொள்ளுமாறு சிவகங்கை மாவட்ட காவல்துறை அறிவித்துள்ளது.
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