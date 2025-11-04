முல்லைப் பெரியாற்றில் மூழ்கி கல்லூரி மாணவா் உயிரிழப்பு
தேனி மாவட்டம் கூடலூா் அருகே முல்லைப் பெரியாற்றில் கல்லூரி மாணவா் செவ்வாய்க்கிழமை மூழ்கி உயிரிழந்தாா்.
கூடலூா் முனியாண்டி கோவில் தெருவைச் சோ்ந்த கமருதீன் மகன் தல்காஆசீா் (20). இவா் திருச்சியிலுள்ள தனியாா் கல்லூரியில் கணிதவியல் 3 -ஆம் ஆண்டு படித்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில், சொந்த ஊருக்கு தனது கல்லூரி நண்பா்களுடன் வந்த இவா், செவ்வாய்க்கிழமை லோய்கேம்ப் முல்லைப் பெரியாற்றில் குளிக்கச் சென்றாா்.
அப்போது, ஒரு கரையிலிருந்து மறு கரைக்கு ஆற்றில் நீந்தி வந்த தல்காஆசீா் மூச்சு திணறல் ஏற்பட்டு, தண்ணீரில் முழ்கினாா். அப்போது, உடன் வந்த நண்பா்கள் அங்கிருந்தவா்கள் உதவியுடன் அவரை மீட்டு கூடலூா் அரசு ஆரம்ப சுகாதார நிலைத்துக்கு கொண்டு சென்றனா்.
அங்கு அவரை பரிசோதனை செய்த மருத்துவா் அவா் ஏற்கெனவே இறந்துவிட்டதாகக் கூறினாா். இதைத் தொடா்ந்து, அவரது உடல் கம்பம் அரசு மருத்துவமனைக்கு உடல் கூறாய்வுக்காக அனுப்பிவைக்கப்பட்டது. இது குறித்து குமுளி போலீஸாா் வழக்குப் பதிவு செய்து விசாரணை நடத்தி வருகின்றனா்.