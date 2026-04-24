Dinamani
தமிழகத்தில் 62 வாக்கு எண்ணும் மையங்களில் 18 ஆயிரம் போலீஸாா் பாதுகாப்புஇலங்கை நிதி அமைச்சக கணினி அமைப்பில் ஊடுருவல்: ரூ.23.5 கோடி மாயம்சிபிஎஸ்இ 10-ஆம் வகுப்பு இரண்டாம் கட்ட பொதுத் தோ்வு அட்டவணை வெளியீடு: மே 15 முதல் 21 வரை நடைபெறும்தமிழகத்தில் 85% வாக்குப் பதிவு வரலாறு காணாத சாதனைவாக்குச்சாவடியில் புதிய ட்ரெண்ட்: ‘வெள்ளைச் சட்டை- காக்கி பேண்ட்’ அணிந்து வந்த விஜய் ஆதரவாளா்கள்சென்னையில் 3 மையங்களில் பாதுகாப்பாக வைக்கப்பட்ட வாக்குப்பதிவு இயந்திரங்கள்சென்னையில் 83.73 சதவீதம் வாக்குப் பதிவுஈரான் படகுகளைச் சுட்டு வீழ்த்துங்கள்: டிரம்ப் உத்தரவுசட்டவிரோத குடியேற்றத்தைத் தடுக்க பிரிட்டன்-பிரான்ஸ் 3 ஆண்டு ஒப்பந்தம்இஸ்ரேலுக்கு ஆதரவாக மோடி அரசு போல வேறு எந்த மத்திய அரசும் செயல்பட்டதில்லை: காங்கிரஸ் விமா்சனம்இந்திய வெளியுறவுக் கொள்கையில் ஆப்பிரிக்காவுக்கு அதிக முக்கியத்துவம்: வெளியுறவு அமைச்சா் ஜெய்சங்கா்ஐபிஎல்: மும்பை படுதோல்வி! சிஎஸ்கே 103 ரன்கள் வித்தியாசத்தில் மாபெரும் வெற்றிஈரானுக்குப் பயணிக்க வேண்டாம்! இந்தியர்களுக்கு மத்திய அரசு அறிவுறுத்தல்15 ஆண்டுகளாக துரோகமிழைக்கும் திரிணமூல் காங்கிரஸ்: பிரதமர் மோடிதமிழ்நாடு பேரவைத் தேர்தல் 2026! வாக்குப்பதிவில் வரலாற்றுச் சாதனை!
/
தேனி

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய மூதாட்டிகள்

போடியில் மூதாட்டிகள் ஜனநாயக கடமையாற்றியதை பொதுமக்கள் பாராட்டினா்.

News image

போடியில் சக்கர நாற்காலியில் வந்து வாக்களித்த முதாட்டி. (வலது) நடக்க முடியாமல் வந்த மூதாட்டியை தூக்கி வந்த ஆட்டோ ஓட்டுநா்.

Updated On :23 ஏப்ரல் 2026, 8:48 pm

தினமணி செய்திச் சேவை

போடியில் மூதாட்டிகள் ஜனநாயக கடமையாற்றியதை பொதுமக்கள் பாராட்டினா்.

தேனி மாவட்டம், போடி சட்டப்பேரவைத் தொகுதியில் காலை முதலே வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்றது. 346 வாக்கச்சாவடிகளிலும் வாக்காளா்கள் வரிசையில் நின்று வாக்களித்தனா். போடி போஜன் பூங்கா அரசு கள்ளா் பள்ளி வாக்குச் சாவடிக்கு மூதாட்டி ஒருவா் சக்கர நாற்காலியில் அழைத்து வரப்பட்டாா். இவா் வாக்குச்சாவடிக்குள் சென்று ஆா்வமாக வாக்குப் பதிவு செய்தாா்.

இதே பள்ளியில் மற்றொரு வாக்குச்சாவடியில் மூதாட்டியை ஆட்டோவில் அழைத்து வந்து, ஓட்டுநரே வாக்குச்சாவடிக்குள் தூக்கிச் சென்றாா். அங்கு மூதாட்டி ஆா்வத்துடன் வாக்குப் பதிவு செய்தாா். பின்னா் மூதாட்டியை மீண்டும் ஆட்டோ ஓட்டுநரே தூக்கிச் சென்றாா். மூதாட்டிகள் ஆா்வத்துடன் வாக்களித்ததை தோ்தல் அதிகாரிகளும், பொதுமக்களும் பாராட்டினா்.

தொடர்புடையது

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரை பிரபலங்கள்!

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரை பிரபலங்கள்!

போடியில் ஓ. பன்னீா்செல்வம் வாக்கு சேகரிப்பு

போடியில் ஓ. பன்னீா்செல்வம் வாக்கு சேகரிப்பு

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்; ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய ராஜீவ் சந்திர சேகர்! | BJP

கேரள சட்டப்பேரவைத் தேர்தல்; ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய ராஜீவ் சந்திர சேகர்! | BJP

வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |
வீடியோக்கள்

ஜனநாயகக் கடமையாற்றிய திரைப்பிரபலங்கள் | Tamil cine actors | TN Election 2026 |

தினமணி செய்திச் சேவை

9 மணி நேரங்கள் முன்பு
தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |
வீடியோக்கள்

தவெக தலைவராக விஜய் செலுத்திய வாக்கு! | TVK Vijay |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |
வீடியோக்கள்

பேரவைத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு தொடக்கம்! | #Ajith | #EPS | #Seeman |

தினமணி செய்திச் சேவை

10 மணி நேரங்கள் முன்பு
#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |
வீடியோக்கள்

#iranwar | போர் நிறுத்தம் நீட்டிப்பு: ஈரானிடம் டிரம்ப் கேட்பது என்ன? | Donald Trump |

தினமணி செய்திச் சேவை

22 ஏப்ரல் 2026