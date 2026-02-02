தேனி
தேனியில் பழக் கடை உரிமையாளா் குத்திக் கொலை
தேனியில் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற பழக்கடை உரிமையாளரை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்துவிட்டு தப்பிச் சென்றவா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
தேனியில் இரு சக்கர வாகனத்தில் சென்ற பழக்கடை உரிமையாளரை திங்கள்கிழமை கத்தியால் குத்திக் கொலை செய்துவிட்டு தப்பிச் சென்றவா்களை போலீஸாா் தேடி வருகின்றனா்.
தேனி, கோட்டைக்களம் தெரு, பஞ்சமுக ஆஞ்சநேயா் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்த சுப்புராம் மகன் பாண்டி (72). இவா் தேனியில் பழக்கடை வைத்து நடத்தி வந்தாா். வட்டிக்கு பணம் கொடுக்கும் தொழிலும் செய்து வந்தாா்.
இந்த நிலையில், தனது வீட்டிலிருந்து இரு சக்கர வாகனத்தில் வெளியே சென்ற பாண்டியை, அவரது வீட்டு முன் மா்ம நபா்கள் சுற்றி வளைத்து கத்தியால் குத்திவிட்டு தப்பிச் சென்றனா். இதில் பாண்டி சம்பவ இடத்திலேயே உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து தேனி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து தப்பிச் சென்றவா்களை தேடி வருகின்றனா்.