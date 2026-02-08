தேனி

வீட்டின் பூட்டை உடைத்து தங்க நகை, பணம் திருட்டு

ஆண்டிபட்டி அருகே உள்ள ராஜப்பன்கோட்டையில் வீட்டின் பூட்டை உடைத்து நாலரை பவுன் தங்க நகைகள், ரூ.30 ஆயிரம் திருடப்பட்டது.

ராஜப்பன்கோட்டை ஒத்த வீடு பகுதியைச் சோ்ந்த விவசாயி குபேந்திரன். இவா் கடந்த வெள்ளிக்கிழமை வீட்டை பூட்டிவிட்டு தேனி கருவேல் நாயக்கன் பட்டியில் உள்ள தனது மகள் வீட்டு விஷேசத்துக்கு குடும்பத்துடன் சென்றாா்.

பின்னா், வீட்டுக்கு திரும்பச் சென்று பாா்த்த போது வீட்டுக் கதவு பூட்டு உடைக்கப்பட்டு, பீரோவில் வைத்திருந்த நாலரை பவுன் தங்க நகைகள், ரூ.30 ஆயிரத்தை மா்ம நபா்கள் திருடிச் சென்றது தெரியவந்தது. இது குறித்து ஆண்டிபட்டி காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரிக்கின்றனா்.

