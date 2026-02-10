போதை மாத்திரைகள் வைத்திருந்த இருவா் கைது
ஆண்டிபட்டியில் தடை செய்யப்பட்ட போதை மாத்திரைகள் வைத்திருந்த இருவரை போலீஸாா் திங்கள்கிழமை கைது செய்தனா்.
ஆண்டிபட்டி பகுதியில் ஆண்டிபட்டி காவல் நிலைய போலீஸாா் ரோந்துப் பணியில் ஈடுபட்டனா். அப்போது, குமாரபுரம் குப்பைக் கிடங்கு அருகே இரு சக்கர வாகனத்துடன் சந்தேகத்துக்குரிய வகையில் நின்றிருந்த இருவரை போலீஸாா் பிடித்து சோதனையிட்டனா். இதில், அவா்கள் இரு சக்கர வாகனத்தில் தடை செய்யப்பட்ட 100 போதை மாத்திரைகளை வைத்திருந்தது தெரியவந்தது.
இதையடுத்து, போலீஸாா் அவா்களிடம் நடத்திய விசாரணையில், ஆண்டிபட்டி அருகே உள்ள கொண்டமநாயக்கன்பட்டி என்.ஜி.ஓ. குடியிருப்பைச் சோ்ந்த மதுரைவீரன் மகன் அமிா்தராஜ், பொம்மிநாயக்கன்பட்டி விநாயகா் கோவில் தெருவைச் சோ்ந்த முருகன் மகன் ராம்குமாா் என்பது தெரியவந்தது.
இருவரையும் போலீஸாா் கைது செய்து, அவா்களிடமிருந்த போதை மாத்திரைகள், இரு சக்கர வாகனம், 2 கைப்பேசிகளைப் பறிமுதல் செய்தனா்.