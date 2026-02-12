தேனி மாவட்டத்தில் தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பினா் சாலை மறியல்: 1,271 போ் கைது
தேனி மாவட்டத்தில் தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் மத்திய அரசின் கொள்கைகளை கண்டித்து 9 இடங்களில் சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட 1,271 பேரை போலீஸாா் வியாழக்கிழமை கைது செய்தனா்.
தேனி மாவட்டத்தில் சிஐடியூ, ஏஐடியூசி, ஐஎன்டியூசி, ஹெச்எம்எஸ், யூடியுசி, தொமுச உள்ளிட்ட தொழிற் சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில், மத்திய அரசின் புதிய தொழிலாளா் சட்டத்தொகுப்பு, வரைவு விதை மசோதா, மின்சார சட்டத்திருத்த மசோதா, அனுமின் உற்பத்தியில் தனியாரை அனுமதிக்கும் மசோதா ஆகியவற்றை திரும்பப் பெற வலியுறுத்தியும், மத்திய அரசின் தொழிலாளா் விரோதக் கொள்கைகளை கண்டித்தும் 9 இடங்களில் சாலை மறியல் போராட்டம் நடைபெற்றது.
தேனியில் தொழிற்சங்கங்களின் கூட்டமைப்பு சாா்பில் ஏஐடியூசி மாவட்டச் செயலா் பி. ராஜ்குமாா் தலைமையில் கம்பம் சாலை, பள்ளிவாசல் திடலிலிருந்து கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி ஊா்வலம் நடைபெற்றது. பின்னா், தேனி நேருசிலை அருகே கோரிக்கைளை வலியுறுத்தி சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட சிஐடியூ மாநிலத் துணைத் தலைவா் எம். மகாலட்சுமி, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தேனி தாலூகா செயலா் இ. தா்மா், தொமுச மாவட்டச் செயலா் எம். முருகன் உள்ளிட்ட 156 பேரை தேனி காவல் நிலைய போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
ஆண்டிபட்டியில் எம்.ஜி.ஆா். சிலை அருகே சிஐடியூ மாவட்டத் துணைத் தலைவா் டி. வெங்கடேசன் தலைமையில், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 200 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கடமலைக்குண்டுவில் அரசுடைமையாக்கப்பட்ட வங்கி அருகே சிஐடியூ மாவட்டத் துணைச் செயலா் எஸ். மீனாட்சிசுந்தரம் தலைமையில், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 45 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
பெரியகுளம்: பெரியகுளம் அரசுப் போக்குவரத்துக் கழக பணிமனை முன் சிஐடியூ மாவட்டப் பொருளாளா் சு. வெண்மணி தலைமையில் ஊா்வலம் நடைபெற்றது. பிறகு, தென்கரை காந்தி சிலை அருகே சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட விவசாயிகள் சங்க மாவட்ட துணைத் தலைவா் வி. முருகன், மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயலா் எம். ராமச்சந்திரன் உள்ளிட்ட 96 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
உத்தமபாளையம்: கம்பம் அரசமரம் பகுதியில் சிஐடியூ வட்டாரச் செயலா் வி. மோகன் தலைமையில், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்ட துணைச் செயலா் கல்யாணசுந்தரம் உள்ளிட்ட 215 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கோம்பை பிரதானச் சாலையில் சிஐடியூ மாவட்டச் செயலா் ஜி. சண்முகம் தலைமையில், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட ஏஐடியூசி மாவட்டத் தலைவா் வீ. பாண்டி, மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாவட்டச் செயற்குழு உறுப்பினா் எம். நாகராஜன், விவசாயத் தொழிலாளா்கள் சங்க மாவட்டத் தலைவா் வேலவன் உள்ளிட்ட 200 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
கூடலூா் பேருந்து நிலையம் அருகே மாா்க்சிஸ்ட் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் வட்டாரச் செயலா் பி. ஜெயராஜ் தலைமையில், சாலை மறியிலில் ஈடுபட்ட இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் கூடலூா் நகரச் செயலா் முருகேசன் உள்ளிட்ட 113 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
சின்னமனூரில் மாா்கையன்கோட்டை விலக்குப் பகுதியில் சிஐடியூ வட்டாரச் செயலா் முருகேசன் தலைமையில், சாலை மறியில் ஈடுபட்ட 146 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
போடி: போடியில் பசும்பொன் முத்துராமலிங்கத் தேவா் சிலை அருகே விவசாயிகள் சங்க மாநிலக் குழு உறுப்பினா் கே. ராஜப்பன் தலைமையில், சாலை மறியலில் ஈடுபட்ட 100 பேரை போலீஸாா் கைது செய்தனா்.
இதேபோல, போடி தலைமை அஞ்சல் அலுவலகம் முன் தேனி மாவட்ட ஜவுளி பொதுத் தொழிலாளா்கள் சங்க மாவட்டத் தலைவா் என். ரவிமுருகன் தலைமையில், சாலை மறியல் நடைபெற்றது. இதில் ஐஎன்டியூசி தேனி மாவட்ட தலைவா் சி.ஜம்பு சுதாகா், விடுதலை சிறுத்தைகள் கட்சி போடி சட்டப்பேரவைச் செயலா் ரா. மதன், இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சி போடி நகரச் செயலா் கே.சத்தியராஜ், ஒன்றியச் செயலா் பி.மணிகண்டன், ஏஐடியூசி மாவட்டக் குழு உறுப்பினா் பி. முருகேசன் உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.