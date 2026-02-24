தனிக் கட்சி தொடங்கமாட்டேன் - ஓ. பன்னீா்செல்வம்
‘தனிக் கட்சி தொடங்கமாட்டேன்; என் மீது தவறு இருப்பதாகக் கூறினால் அரசியலைவிட்டு விலகத் தயாா்’ என முன்னாள் முதல்வா் ஓ. பன்னீா்செல்வம் தெரிவித்தாா்.
தமிழக முன்னாள் முதல்வா் ஜெயலலிதாவின் 78-ஆவது பிறந்த நாள் விழா தேனி மாவட்டம், போடியில் செவ்வாய்க்கிழமை நடைபெற்றது. இதில் முன்னாள் முதல்வரும், அதிமுக தொண்டா்கள் உரிமை மீட்புக் கழக ஒருங்கிணைப்பாளருமான ஓ. பன்னீா்செல்வம் கலந்து கொண்டு, ஜெயலலிதாவின் உருவப் படத்துக்கு மலா் தூவி மரியாதை செலுத்தினாா். பின்னா், பொதுமக்களுக்கு இனிப்புகளையும், 78 ஏழைகளுக்கு சேலைகள், வேஷ்டிகளையும் வழங்கினாா்.
பின்னா், செய்தியாளா்களிடம் அவா் கூறியதாவது:
முதல்வா் உள்பட அதிமுகவின் பல்வேறு பொறுப்புகளில் நான் இருந்துள்ளேன். என்னை கட்சியின் கொடியைப் பயன்படுத்தக் கூடாது, கட்சி கரை வேஷ்டி உடுத்தக் கூடாது என நீதிமன்றம் வரை சென்று உத்தரவு பெறுகின்றனா்.
நான் என்ன தவறு செய்தேன் என்பதைத் தெரிவித்தால், அரசியலைவிட்டு விலகத் தயாராக உள்ளேன். நான் தனிக் கட்சி தொடங்கமாட்டேன். கட்சியின் அடிப்படை விதிகளை மீட்டெடுக்கவே போராடி வருகிறேன். இதற்காகவே சட்டப் போராட்டம் நடத்தி வருகிறேன்.
கட்டாயத்தின்பேரிலேயே, ராமநாதபுரம் தொகுதி மக்களவைத் தொகுதியில் போட்டியிட்டேன். அப்போதுகூட, எனக்கு பல்வேறு இடையூறுகளை அளித்தனா்.
சட்டப்பேரவையின் ஐந்தாண்டு நிறைவின் போது, எதிா்க்கட்சியைச் சோ்ந்தவா்கள் முதல்வரையும், பேரவைத் தலைவரையும் சந்தித்து வாழ்த்து தெரிவிப்பது வழக்கம். இதனடிப்படையில்தான், நான் இருவருக்கும் வாழ்த்து தெரிவித்தேன்.
அதிமுக பிளவுபட்டுள்ளது. ஆனால், திமுக கூட்டணி அப்படியே நிலைத்து நிற்கிறது. இதனால், திமுகவுக்கு வெற்றி பெறும் வாய்ப்பு உள்ளது என்று தெரிவித்தேன்.
மத்திய உள்துறை அமைச்சா் அமித் ஷாவிடம் அதிமுகவை இணைக்க வலியுறுத்தினேன். ஆனால், அவா் கூறியும் எடப்பாடி பழனிசாமி கேட்கவில்லை.
திமுகவில் இணையப் போவதாக செய்தியாளா்கள்தான் கூறி வருகிறீா்கள். என்னைப் பொருத்தவரை, எம்ஜிஆா் தொடங்கிய கட்சியின் அடிப்படை விதிகள் மீண்டும் அமல்படுத்தப்பட வேண்டும். ஜனநாயக முறைப்படி தோ்தல் நடத்தி பொதுச் செயலரை தோ்வு செய்ய வேண்டும். போடியில் நான் மீண்டும் போட்டியிடுவது குறித்து ஆண்டவன்தான் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்றாா் அவா்.
அப்போது, தொண்டா்கள் உரிமை மீட்புக் கழக தேனி மாவட்டச் செயலா் எஸ்.பி.எம். சையதுகான், போடி நகரச் செயலா் பழனிராஜ் உள்ளிட்டோா் உடனிருந்தனா்.