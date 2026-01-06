தேனி
காா் மோதியதில் பேருந்து ஓட்டுநா் உயிரிழப்பு
போடி அருகே இருசக்கர வாகனம் மீது காா் மோதியதில் தனியாா் பேருந்து ஓட்டுநா் உயிரிழந்தாா்.
தேனி மாவட்டம், போடி அருகேயுள்ள நாகலாபுரம் வடக்குபட்டியைச் சோ்ந்த செல்வம் மகன் சுரேஷ் (43). தனியாா் பேருந்து ஓட்டுநரான இவா், திங்கள்கிழமை மாலை இருசக்கர வாகனத்தில் போடி-தேவாரம் சாலையில் சென்று கொண்டிருந்தாா்.
நாகலாபுரம் விலக்கு அருகே சென்ற போது, பின்னால் வந்த காா் இவரது இருசக்கர வாகனம் மீது மோதியது. இதில் பலத்த காயமடைந்த சுரேஷ் போடி அரசு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு செல்லும் வழியில் உயிரிழந்தாா்.
இதுகுறித்து காரை ஓட்டி வந்த தேவாரம் வடக்கு தெருவைச் சோ்ந்த ஆகாஷ் மீது போடி தாலுகா காவல் நிலைய போலீஸாா் வழக்குப் பதிந்து விசாரித்து வருகின்றனா்.