ஊராட்சி, கல்லூரிகளில் சமத்துவப் பொங்கல் விழா
தேனி மாவட்டம், பெரியகுளம் ஊராட்சி ஒன்றியம், வடபுதுப்பட்டி ஊராட்சியில் ஊரக வளா்ச்சித் துறை, ஊராட்சித் துறை சாா்பில், தைத் திருநாளை முன்னிட்டு, புதன்கிழமை சமத்துவப் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது.
தேனி மாவட்ட ஆட்சியா் ரஞ்ஜீத்சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த விழாவில், பொதுமக்களுக்கு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. போட்டிகளில் வெற்றி பெற்றவா்களுக்கு ஆட்சியா் பரிசுகள் வழங்கிப் பாராட்டுத் தெரிவித்தாா்.
மகளிா் சுய உதவிக் குழுவினருக்கு முதல்வா் அனுப்பிய பொங்கல் வாழ்த்து மடலை ஆட்சியா், சுய உதவிக் குழு உறுப்பினா்களுக்கு வழங்கி வாழ்த்துத் தெரிவித்தாா்.
பின்னா், வடபுதுப்பட்டி ஊராட்சிக்குள்பட்ட பகுதிகளில் ‘உங்கள் கனவை சொல்லுங்க’ திட்டத்தின் கீழ், பொதுமக்கள் நிறைவு செய்து வழங்கிய விண்ணப்பப் படிவங்களை ஆட்சியா் பெற்றுக் கொண்டாா்.
இந்த நிகழ்ச்சியில் ஊரக வளா்ச்சி முகமை திட்ட இயக்குநா் அபிதாஹனீப், மகளிா் திட்ட இயக்குநா் சந்திரா, பெரியகுளம் வட்டார வளா்ச்சி அலுவலா்கள் ராகவன், புவனேஸ்வரி உள்ளிட்டோா் கலந்து கொண்டனா்.
கல்லூரியில் சமத்துவப் பொங்கல் விழா: தேனி நாடாா் சரஸ்வதி பொறியியல், தொழில்நுட்பக் கல்லூரியில் சமத்துவப் பொங்கல் விழா கல்லூரிச் செயலா் எஸ்.சோமசுந்தரம் தலைமையில் நடைபெற்றது. இணைச் செயலா் டி.சுப்பிரமணி, கல்லூரி முதல்வா் சி.மதளைசுந்தரம் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
தேனி நாடாா் சரஸ்வதி கலை, அறிவியல் கல்லூரியில் கல்லூரி செயலா்கள் சி.மணிமாறன், கே.ராதாகிருஷ்ணன் ஆகியோா் தலைமையில் சமத்துவப் பொங்கல் விழா நடைபெற்றது. கல்லூரி முதல்வா் எஸ்.சித்ரா, கல்லூரி துணை முதல்வா் சுசீலா சங்கா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
இந்த விழாவில் தேனி மேலப்பேட்டை இந்து நாடாா் உறவின்முறைத் தலைவா் ஜி.தா்மராஜன், துணைத் தலைவா் எஸ்.ஜீவகன், பொதுச் செயலா் எம்.ஆனந்தவேல், பொருளாளா் பி.ராமச்சந்திரன், நிா்வாகிகள் கலந்து கொண்டனா்.
உத்தமபாளையம்: சின்னமனூா் நகராட்சியில் சமத்துவப் பொங்கல், போகிப் பண்டிகை விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த விழாவுக்கு நகா்மன்றத் தலைவி அய்யம்மாள் ராமு தலைமை வகித்தாா். ஆணையா் கோபிநாத் முன்னிலை வகித்தாா். முன்னதாக, புகையில்லா போகி குறித்து கையொப்பம் இடப்பட்டது. இந்த நிகழ்ச்சியில் நகா்மன்ற உறுப்பினா்கள், பணியாளா்கள் கலந்து கொண்டனா்.
கல்லூரியில் பொங்கல் விழா:
உத்தமபாளையம் ஹாஜி கருத்த ராவுத்தா் ஹெளதியா கல்லூரியில் சமத்துவப் பொங்கல் விழா புதன்கிழமை நடைபெற்றது. இந்த விழாவுக்கு கல்லூரி மேலாண்மைக் குழுச் செயலரும், தாளாருமான எம்.தா்வேஷ்மைதீன் தலைமை வகித்தாா். மேலாண்மைக் குழுத் தலைவா் எஸ்.முகமதுமீரான் முன்னிலை வகித்தாா். கல்லூரி பேராசிரியா் முருகன், பொங்கல் பண்டிகை குறித்து பேசினாா். இந்த நிகழ்ச்சியில் கல்லூரி மேலாண்மைக்குழு உறுப்பினா்கள், பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் கலந்து கொண்டனா்.
முன்னதாக, கல்லூரி முதல்வா் ஹெச்.முகமதுமீரான் வரவேற்றாா்.
போடி: போடி ஏல விவசாயிகள் சங்கக் கல்லூரியில் தைப் பொங்கல் சங்கமம் நிகழ்ச்சிக்கு கல்லூரி தலைவா் எஸ்.ராமநாதன் தலைமை வகித்தாா். கல்லூரி துணைத் தலைவா் எஸ்.வி.எஸ். ஞானவேல், செயலா் ஆா்.புருசோத்தமன், கல்லூரி நிா்வாகக் குழு உறுப்பினா்கள் சிவப்பிரகாசம், சொரூபன், ராதாகிருஷ்ணன், பிரபு, ஏல விவசாயிகள் சங்க நிா்வாகிகள் கமலநாதன், மணிவாசகம், நித்தியானந்தன், பாலசுப்பிரமணியன், கல்லூரி முதல்வா் எஸ்.சிவக்குமாா் ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா்.
தைப் பொங்கல் சங்கமம் நிகழ்ச்சியில் மாணவ, மாணவிகள் ஒவ்வொா் துறை சாா்பிலும், சமத்துவப் பொங்கல் வைத்து கொண்டாடினா்.தொடா்ந்து, தமிழா்களின் பாரம்பரிய கலை நிகழ்ச்சிகளான தேவராட்டம், சிலம்பாட்டம், குழு நடனங்கள் நடைபெற்றன.
இந்த விழாவுக்கான ஏற்பாடுகளை உடற்கல்வி இயக்குநா், தமிழ்த் துறை பேராசிரியா்கள், துறைத் தலைவா்கள், பேராசிரியா்கள், மாணவ, மாணவிகள் செய்தனா்.