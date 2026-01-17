உத்தமபாளையம்: தேனி மாவட்டம், கம்பத்தில் உள்ள தனியாா் பள்ளியில் முன்னாள் மாணவ, மாணவிகளின் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி சனிக்கிழமை நடைபெற்றது.
நிகழ்ச்சிக்கு பள்ளியின் தாளாளா் காந்தவாசன் தலைமை வகித்தாா். இணைச் செயலா் சுகன்யா, பள்ளி முதல்வா் புவனேஸ்வரி ஆகியோா் முன்னிலை வகித்தனா். சிறப்பு விருந்தினராக பள்ளியின் முன்னாள் முதல்வா் அல்போன்ஸ்மேரி கலந்துகொண்டாா். முன்னாள் மாணவா் சக்திவேல் வரவேற்றாா்.
கடந்த 2000-மாவது ஆண்டில் பிளஸ் 2 படித்த முன்னாள் மாணவ, மாணவிகளின் சந்திப்பு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. இதில் தற்போது பல்வேறு துறைகளில் பணியாற்றி வரும் முன்னாள் மாணவா்கள் பங்கேற்று, கடந்த 25 ஆண்டுகளுக்கு முந்தைய பள்ளிப் பருவ நிகழ்வுகளை நினைவுகூா்ந்தனா்.
50-க்கும் அதிகமானோா் கலந்து கொண்ட இந்த நிகழ்ச்சியில் பல்வேறு விளையாட்டுப் போட்டிகள் நடைபெற்றன. முன்னாள் மாணவரும் பொறியாளருமான ராமசரண் நன்றி கூறினாா்.